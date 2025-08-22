Bucaramanga tendrá elecciones atípicas de alcalde tras salida de Jaime Andrés Beltrán

La capital santandereana se prepara para vivir un nuevo proceso electoral, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga por incurrir en doble militancia.

Según lo establecido en la normatividad electoral, entre los meses de noviembre y diciembre de 2025 deberán realizarse las elecciones atípicas para escoger al nuevo mandatario local.

Tras la decisión judicial, la Registraduría Nacional del Estado Civil deberá elaborar el cronograma electoral, que incluye la fijación de la fecha de los comicios, la inscripción de candidatos y partidos, la organización logística y la preparación del censo electoral en la ciudad.

De manera paralela, el gobernador de Santander, en su calidad de jefe administrativo departamental, será el encargado de expedir el decreto para nombrar un alcalde encargado de Bucaramanga, que deberá ser un secretario de la Alcaldía.

Posteriormente de la terna que será presentada por la colisión de los partidos Colombia Justa y Libres, U y Salvación Nacional, designará a un alcalde encargado hasta el día de las elecciones que debe programar la Registraduría Nacional.

"Esta inhabilidad sería de rango constitucional, porque en campaña, Jaime Andrés Beltrán, fue apoyado por Colombia Justa Libre. En ese orden de ideas, no podía subirse a una tarima y dar apoyo a quienes no fuesen de su propio partido. Hay fotos y videos en los que, al parecer, apoya a gente del Concejo y Asamblea de otros partidos políticos, eso configura doble militancia", afirmó el abogado experto en temas electorales, Carlos Alfaro.

Bucaramanga se queda sin alcalde: Consejo de Estado anula elección de Jaime Andrés Beltrán #MañanasBlu https://t.co/IxU3M8De3U — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 22, 2025

Publicidad

La salida de Jaime Andrés Beltrán reconfigura el panorama político de Bucaramanga, pues abre la competencia por la Alcaldía en un escenario atípico y con tiempos más reducidos de campaña que da paso a nuevas candidaturas y alianzas entre los sectores políticos de la ciudad y Santander.

Alcalde Jaime Andrés Beltrán reacciona a fallo del Consejo de Estado que anuló su elección #VocesySonidos



https://t.co/BjkpeQ5ZXF — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 22, 2025

Mientras se define el cronograma oficial, Bucaramanga tendrá un encargado temporal designado por el gobernador, quien asumirá las funciones de la Alcaldía hasta que los ciudadanos elijan a su nuevo mandatario en las urnas.

