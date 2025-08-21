Estas fueron las pruebas que tumbaron al alcalde de Bucaramanga por doble militancia

El Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga, decisión que se sustentó en pruebas relacionadas con el uso de videos y fotografías en su campaña electoral con candidatos al Concejo de otros partidos políticos diferentes a los que le dieron el aval para su inscripción.

La decisión se basó en que las pruebas recopiladas demostraron que el alcalde Beltrán Martínez incumplió normas de lealtad política, al incumplir los requisitos exigidos para quienes han tenido filiaciones recientes con partidos o movimientos políticos.

El proceso judicial señaló que la utilización de material audiovisual en su campaña fue determinante para comprobar las irregularidades, lo que permitió al Tribunal Administrativo de Santander en concluir que la elección no podía mantenerse en firme.

Nicolas Gómez Herrera, uno de los demandantes, aportó pruebas dentro del proceso como videos y fotografías donde Beltrán cuando estaba en la campaña electoral a la Alcaldía de Bucaramanga, por el partido Colombia Justa y Libres, aparecía invitando a la ciudadanía a votar y respaldar a candidatos al Concejo de otros partidos, diferentes al que le entregó el aval para que se inscribiera en la contienda electoral.

“Yo presenté una demanda pidiendo la anulación de la elección del alcalde municipal de Bucaramanga porque está in curso en las causales de inhabilidad electoral o anulación electoral o doble militancia, porque Jaime Andrés Beltrán se inscribe por una coalición que se llama Defendamos Bucaramanga integrada por tres partidos políticos, uno que se llama Colombia Justa y Libres, Movimiento de Salvación Nacional, y en ese orden de ideas él resulta haciendo campaña, pidiendo votos por candidatos al Concejo de Bucaramanga de otras colectividades políticas que no tenían parte en esa coalición”, explicó Juan Nicolás Gómez, abogado litigante, especialista en derecho administrativo, asesor de entidades de derecho público.

Jaime Andrés Beltrán Martínez también aparecía en la época electoral en vallas respaldando a candidatos al Concejo que no eran de su partido, como, por ejemplo, a Yesid Bello del partido de la U, quien es hoy el presidente del Concejo de Bucaramanga.

"Esta inhabilidad sería de rango constitucional, porque en campaña, Jaime Andrés Beltrán, fue apoyado por Colombia Justa Libre. En ese orden de ideas, no podía subirse a una tarima y dar apoyo a quienes no fuesen de su propio partido. Hay fotos y videos en los que, al parecer, apoya a gente del Concejo y Asamblea de otros partidos políticos, eso configura doble militancia", afirmó el experto en demandas electorales, Carlos Alfaro.