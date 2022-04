Senador Palacio, de Colombia Justa y Libre, apoyaría a Gustavo Petro en aspiración presidencial

Nuevos apoyos políticos se van a dar para el Pacto Histórico en la región Caribe. De acuerdo con información conocida en primicia por BLU Radio, el senador del partido Colombia Justa y Libre, Édgar Palacio Mizrahi, se unirá en los próximos días a la candidatura de Gustavo Petro .

Esto no lo haría en solitario, sino de la mano de un numeroso grupo de pastores de Barranquilla y el Atlántico, de empresarios independientes alternativos y de sectores judíos cristianos que estarían representados en el Pacto por Palacio.

Al consultar a líderes del Pacto Histórico en el Caribe estos confirmaron dicho aterrizaje político; sin embargo, aún no podría hacerse oficial por estos días, mientras solucionan asuntos jurídicos que no le generen problemas de doble militancia al actual senador, quien no buscó la reelección para el próximo cuatrienio.

Palacio es conocido dentro de su trabajo legislativo por insistir, desde 2019, con una iniciativa que pretende permitir que los miembros de la Fuerza Pública, tanto de Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía, puedan votar; en un acto que busca modificar el parágrafo segundo del artículo 219 de la Constitución que actualmente se los impide.

A su vez, fue precandidato presidencial el año anterior, al lanzarse mediante firmas por su movimiento Solidaridad; sin embargo, su candidatura no se concretó. Con esta movida, le da la espalda Palacio a su compañero o excompañero de partido Jhon Milton Rodríguez, quien es candidato presidencial.

