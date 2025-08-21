Publicidad

Consejo de Estado anuló elección del alcalde de Bucaramanga por doble militancia

El Consejo de Estado confirmó la sentencia del 12 de diciembre de 2024 del Tribunal Administrativo de Santander que anuló la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga.

Jaime Andrés Beltrán.
Jaime Andrés Beltrán.
Foto Suministrada por la campaña.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 21, 2025 12:09 p. m.

La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, por haber apoyado durante la campaña a concejales y diputados de partidos diferentes a Colombia Justa Libres, que avaló su candidatura.

Los magistrados confirmaron la decisión que había tomado en primera instancia, en diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander, de anular la elección de Jaime Andrés Beltrán Martínez, por violar normas electorales, al declarar probada la causal de doble militancia política.
La decisión se desprende de una demanda presentada por presuntas irregularidades en su candidatura.

En su sentencia, el Tribunal resolvió varios aspectos clave del caso. En primer lugar, declaró probada la excepción de falta de legitimación por pasiva alegada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, exonerando a esta entidad de responsabilidad en el proceso.

Sin embargo, rechazó la misma excepción presentada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), permitiendo que este continuara como parte vinculada al caso.

El Tribunal procedió a declarar la nulidad del formulario E-26 ALC emitido el 5 de noviembre de 2023, documento que oficializaba la elección de Beltrán como alcalde de Bucaramanga. 

Según el fallo, la evidencia recopilada confirmó que el mandatario infringió normas de lealtad política al haberse inscrito como candidato sin cumplir con los requisitos exigidos para quienes han tenido filiaciones recientes con otros movimientos políticos.

