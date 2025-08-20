Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Uribe en libertad
Alfredo Saade
Tensión Venezuela - EEUU
Mesitas del Colegio

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Caen Los Tenebrosos, banda que extorsionaba a hombres con videos íntimos en Bucaramanga

Caen Los Tenebrosos, banda que extorsionaba a hombres con videos íntimos en Bucaramanga

Delincuentes habían cobrado cerca de $500 millones a sus víctimas. Autoridades de Bucaramanga confirman que las extorsiones han aumentado durante 2025.

Capturada banda de extorsionistas en Bucaramanga.
Capturada banda de extorsionistas en Bucaramanga.
Policía Nacional.
Por: Javier Rodríguez
|
Actualizado: agosto 20, 2025 06:23 a. m.

En un contundente golpe contra la delincuencia organizada en Bucaramanga, el Gaula de la Policía Nacional en coordinación con el Gaula militar, desarticuló la banda delincuencial Los Temerosos, dedicada a la extorsión bajo la modalidad de chantaje con material íntimo y sexual en redes sociales.

Durante la operación realizada en Bucaramanga fueron capturados por orden judicial cinco de sus integrantes, identificados con los alias de ‘Rubio’, ‘Garavito”, ‘Orfilia’, ‘Nata’ y ‘Jenny’.

Estas personas deberán responder ante las autoridades por el delito de extorsión, al ser señaladas de engañar a sus víctimas mediante perfiles falsos en internet, generar intercambios de contenido íntimo y, posteriormente, exigir dinero a cambio de no difundirlo públicamente.

"Las investigaciones permitieron establecer que el grupo había recaudado alrededor de 491 millones de pesos entre los años 2021 y 2025, producto de las amenazas ejercidas contra ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga. Este resultado también permitió esclarecer 14 casos de extorsión, aportando justicia a quienes fueron víctimas de este flagelo", dijo el general William Quintero, comandante de la Policía de la capital santandereana.

Las autoridades destacaron que esta acción representa un paso importante en la lucha contra las modalidades de extorsión digital en Santander, un delito que en los últimos años ha venido afectando a jóvenes y adultos, en especial hombres, víctimas de engaños en plataformas sociales.

En Bucaramanga en otro operativo fueron capturados tres integrantes de banda que extorsionaba a comerciantes y dueños de talleres de motos en el área metropolitana.

Publicidad

"Son los responsables de atacar con una granada a local comercial en Floridablanca", dijo el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.

La Policía Nacional reiteró su llamado a los comerciantes para denunciar hechos de extorsión en Bucaramanga y Santander.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Alcaldía de Bucaramanga

Extorsión

Policía Nacional

Bucaramanga

Bandas criminales

Blu Radio

Noticias de hoy