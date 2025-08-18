Joven asesinó a su padrastro en medio de una discusión en Floridablanca

Lo que comenzó como una tarde de esparcimiento en Floridablanca, en SantanderSantander, terminó en tragedia. Víctor Gabriel Ramos Garzón perdió la vida tras ser atacado, presuntamente, por su hijastro Emerson René Riveros Márquez, en medio de una violenta discusión.

Según el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron en un establecimiento del barrio González Chaparro, donde Ramos Garzón compartía con su pareja, Maly Beidy Riveros Márquez.

En medio del consumo de bebidas embriagantes, una discusión entre la pareja escaló hasta convertirse en una confrontación física. En ese momento, Emerson René Riveros Márquez, hijo de Maly, intervino en defensa de su madre.

Tras recibir un golpe en el rostro por parte de su padrastro, el joven de 21 años reaccionó con furia y atacó a la víctima con un cuchillo, causándole una herida profunda en la espalda.

Personas que se encontraban en el lugar auxiliaron a Ramos Garzón, quien fue trasladado de urgencia a la Clínica La Foscal. Pese a los esfuerzos médicos, falleció minutos después debido a la gravedad de la lesión.

Después del ataque, el presunto agresor intentó huir, pero fue capturado por una patrulla del cuadrante cerca al barrio. El joven quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, señalado por homicidio.

Este es el tercer caso de violencia registrado durante el fin de semana en Floridablanca. La comunidad exige mayor presencia de las autoridades ante el aumento de hechos de intolerancia.

La administración municipal anunció el fortalecimiento de planes de prevención y control. La Policía invitó a denunciar cualquier situación que afecte la seguridad y la convivencia en la línea 123 o al número 314 358 7212.