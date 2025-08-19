Capturan en Bucaramanga a alias 'Brayant', responsable de asesinar a agente de seguridad en Ecuador

En un operativo adelantado contra extorsionistas en Bucaramanga fue capturado un joven venezolano de 18 años, identificado como Brayant Eduardo Lozada Navarro, conocido por el alias de 'Brayant', quien era buscado por las autoridades de Ecuador por el asesinato de un agente de seguridad en ese país.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, confirmó que Lozada había huido de Ecuador, luego de presuntamente asesinar al agente en el sector industrial de Quito.

Durante su huida, Brayan evadió la justicia alegando que era menor de edad y, al ser detenido en la capital santandereana, intentó hacer lo mismo para eludir a las autoridades.

“El extorsionista venezolano, vinculado a la banda criminal ‘La Mariscal’ y señalado del homicidio en Quito, llegó a Bucaramanga con el fin de esconderse y se dedicó a intimidar y extorsionar a comerciantes de la zona, afirmando que era integrante del Tren de Aragua", indicó el alcalde Jaime Beltrán.

Lozada Navarro fue detenido en medio de un operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que ya había identificado al sujeto como parte de una red de extorsionadores activos en el área metropolitana, incluso, a un comerciante de motocicleta le habrían lanzado una granada en Floridablanca.

Dicha situación fue la que produjo la investigación que, durante horas, la Policía verificó las cámaras de seguridad que ayudaron a determinar las vías por las que huyeron, luego de cometer el ataque y encontrando que se escondían en Bucaramanga. Incluso, cambiaron de motocicleta y ropa en cuestión de segundos.

Según las autoridades, el joven se dedicaba a amedrentar a los comerciantes locales, exigiendo dinero a cambio de no atentar contra sus negocios.

La captura de Lozada es un golpe importante contra las organizaciones criminales que operan tanto en Colombia como en países vecinos, y resalta la cooperación entre las autoridades de ambos países para combatir la criminalidad transnacional.