Esta es la historia real del Tren de Aragua: ¿se ha fortalecido o debilitado?

Jeremy McDermott, cofundador y codirector de Insight Crime, el Tren de Aragua es objeto de numerosas percepciones erróneas. En una investigación exhaustiva, McDermott reveló que, a diferencia de la imagen de un grupo criminal en ascenso, la realidad es que se ha debilitado gradualmente desde septiembre de 2023.

Esta desmitificación es crucial para entender su verdadera naturaleza y el contexto de su mención en la política estadounidense, la cual explicó el experto.



¿Qué es el Tren de Aragua y cómo surgió?

El Tren de Aragua no es fácil de definir debido a las múltiples versiones que existen sobre su alcance y poder. Sin embargo, McDermott aclaró que nació como un “pranato”, uno de los grupos carcelarios que operan desde la prisión de Tocorón en Venezuela.

El régimen de Nicolás Maduro cerró esta cárcel en septiembre de 2023, un evento que “debilitó significativamente a la agrupación”. Curiosamente, la organización tomó su nombre de un proyecto de tren que se construiría en la época de Chávez, que nunca se terminó y cuya criminalidad surgió en la cárcel de Tocorón, el epicentro de la banda.

A pesar de su debilitamiento, McDermott señaló una tendencia preocupante: “Todos los delincuentes venezolanos capturados, especialmente en Estados Unidos, están siendo descritos como miembros del Tren de Aragua”, lo que distorsiona la realidad de su estructura y cohesión.



Tren de Aragua: ¿mito o realidad transnacional?

La administración estadounidense, incluyendo la de Donald Trump, ha pintado al Tren de Aragua como “uno de los grupos más poderosos de América Latina”. Incluso se ha llegado a afirmar que el régimen de Maduro lo estaba utilizando para “inundar Estados Unidos con cocaína”. Sin embargo, McDermott sostuvo que ese grupo “no se ha fortalecido, sino que se ha debilitado”.

Indicó que la expansión del Tren de Aragua a nivel transnacional no se debe, como muchos grupos colombianos, al narcotráfico, sino “a la migración venezolana”. Añadió que han “explotado a los venezolanos durante todo su viaje”, extorsionándolos y manejando redes de trabajadoras sexuales venezolanas en ciudades como Santiago de Chile, Lima y Bogotá.

Sin embargo, la pregunta clave es si todos estos grupos están realmente vinculados al Tren de Aragua o son solo grupos criminales con presencia de miembros venezolanos.

McDermott enfatizó que la situación en Colombia no es “nada comparado con Perú o Chile”, donde las pandillas afiliadas al Tren de Aragua “se han arraigado y se han convertido en importantes fuentes de violencia y criminalidad”.

Sobre su vinculación con el narcotráfico, McDermott fue enfático al decir que, a diferencia de otros grupos del crimen organizado transnacional, el Tren de Aragua “no está involucrado en el narcotráfico a gran escala”, al menos hasta ahora y de acuerdo con lo que se conoce.

Sí están involucrados en el “microtráfico”, como en el sur de Bogotá, donde manejan extorsión y redes de trabajadoras sexuales. Además, hay evidencia de que han prestado servicios de sicariato a narcotraficantes colombianos, pero “no operan como un cartel de drogas”, según precisó.