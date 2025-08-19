Hincha del Bucaramanga fue apuñalado por seguidores del Junior en Barranquilla

Un grave caso de violencia en el fútbol fue denunciado por Linda Marisol Rojas, madre de Jonathan Daniel Castellanos Rojas, un hombre de 30 años que permanece hospitalizado en delicado estado de salud en la Clínica Murillo de Barranquilla, luego de ser brutalmente agredido por hinchas del Junior, previo al partido frente al Atlético Bucaramanga.

Según relató la madre de la víctima, Jonathan había viajado a la capital del Atlántico por motivos de negocios y aprovechó su estadía para asistir al encuentro deportivo en compañía de un amigo y su esposa. Sin embargo, al llegar a las afueras del estadio fue atacado por un grupo de barristas que lo golpearon y apuñalaron en repetidas ocasiones.

“Mi hijo fue víctima de una violencia brutal. Lo golpearon salvajemente y le propinaron más de 10 puñaladas, dejándolo en estado crítico. Además, lo robaron en medio del ataque, sin que nadie respondiera por ello”, denunció Rojas.

La familia de Jonathan exige a las autoridades identificar y judicializar a los responsables, además de implementar medidas contundentes contra los violentos en los estadios.

“El fútbol no puede seguir siendo escenario de matoneo y muerte. Pedimos justicia y que se escuche la voz de las víctimas. No más violencia en el fútbol”, expresó la madre.

Jonathan Castellanos, estudió Negocios Internacionales en una universidad de Bucaramanga y actualmente trabaja como CEO en una empresa de autopartes de la ciudad.

Hincha del Atlético Bucaramanga fue apuñalado por hinchas del Junior de Barranquilla cuando ingresaba al estadio Metropolitano. Familiares aseguran que su estado de salud es crítico. "Pedimos justicia", dijo Linda Rojas, madre de Jonathan Castellanos #VocesySonidos pic.twitter.com/TOoFvaygaq — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 19, 2025