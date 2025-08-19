Diez heridos por riña entre hinchas de Junior y Bucaramanga; tres eran policías en servicio

El fútbol nuevamente se tiñó de violencia, en medio del desarrollo de un partido de fútbol. La más reciente gresca se presentó en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde la caída en la plataforma digital que permite la verificación de boletas dio lugar a un desorden que facilitó la entrada de hinchas del equipo visitante, quienes se fueron a golpes con los aficionados de la barra contraria, es decir, la del Junior.

Al parecer, en medio del ingreso de los aficionados por la tribuna occidental, antes del inicio del partido, se presentó un daño que no permitió el funcionamiento de la aplicación de boletería, por lo que se dio un ingreso sin control debido a que nadie acreditó contar con una entrada.

Esto facilitó el paso de los miembros de la hinchada del Bucaramanga, quienes tenían prohibido el ingreso al estadio, pero aún así lo hicieron ante el descontrol que se presentó.

Como consecuencia de esto, se dieron varias confrontaciones, inicialmente verbales y luego físicas, entre los hinchas del Bucaramanga con los del Junior, lo que incluso obligó hacia el minuto 70' a suspender el desarrollo del partido, para que los miembros de la Policía Nacional pudieran intervenir para separar a los aficionados.

Sin embargo, en medio de la tensión que se vivía en esta zona del estadio, justamente la única que permite el ingreso de menores, varios padres tuvieron que correr con sus hijos en brazos para evitar algún daño, pues la pelea se dio, incluso con armas blancas en mano y con el lanzamiento de objetos contundentes.

Como consecuencia de esto, tres agentes resultaron lesionados, mientras realizaban la intervención para retirar a los hinchas 'colados' del Metropolitano. Se trata del subintendente Miguel Ángel Oyola, de 34 años, quien resultó con dos heridas en el lado izquierdo de su cabeza; la auxiliar Valentina Epalza, de 20 años, quien recibió varios golpes en su pecho; y la auxiliar Anny Paola Jarava, de 22 años, quien fue lanzada por las escaleras de la tribuna occidental y cuyos golpes le afectaron la cadera.

Por lo pronto, los agentes reciben atención médica en la clínica de la Policía de Barranquilla, mientras se espera si habrá algún tipo de sanción contra el escenario o los equipos por lo sucedido, pues incluso, también los jugadores, al final del partido, se agredieron a golpes en el campo de juego, en medio de los reclamos por tres penalti que fueron pitados a favor del Junior, lo que derivó en dos anotaciones para el equipo local.