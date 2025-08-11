Barrancabermeja recibe refuerzo militar para combatir extorsión y amenazas a comerciantes

En respuesta al incremento de extorsiones y amenazas contra comerciantes, ganaderos y empresarios del sector petrolero en el Magdalena Medio, un nuevo grupo de soldados de las Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército Nacional arribó a Barrancabermeja, Santander, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad.

El coronel Luis Jairo Fuentes Pinzón, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, explicó que se trata de “una compañía del Batallón de Fuerzas Especiales número 9 al distrito de Barrancabermeja, con el fin de contribuir al desarrollo de operaciones coordinadas con el Gaula Militar Magdalena Medio y la Policía y así mejorar la percepción de seguridad en esta zona”.

La compañía, se unirá al trabajo coordinado que ya desarrollan la Armada Nacional y la Policía para garantizar mayor control tanto en la ciudad como en su zona rural.

Los uniformados, especializados en operaciones urbanas, tendrán como misión apoyar las acciones contra la extorsión y el secuestro, además de combatir el microtráfico y proteger la infraestructura estratégica de la región, clave para la economía y el desarrollo del Magdalena Medio.

El despliegue incluye patrullajes en áreas urbanas y rurales, instalación de puestos de control y acercamientos con la comunidad para fomentar la denuncia de delitos que afectan la libertad personal y la percepción de seguridad.

El Ejército Nacional reiteró su compromiso de garantizar un entorno seguro para que los habitantes continúen impulsando el desarrollo de la región y asimismo, el coronel Fuentes hizo un llamado a la comunidad en denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad de la región, dando información a las líneas 147 y 107 del Gaula.