Gobernador de Santander reacciona a fallo que anuló elección de Jaime Andrés Beltrán

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se pronunció públicamente luego de conocerse la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, por incurrir en doble militancia política durante la campaña de 2023.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario departamental expresó su solidaridad con Beltrán y su familia, al tiempo que ratificó la disposición de la Gobernación de trabajar de manera articulada con la administración municipal mientras el fallo no quede en firme.

“Toda nuestra solidaridad y afecto con Jaime Andrés, su familia y todos sus seguidores. Desde la Gobernación de Santander reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de la mano con la Alcaldía para que los programas continúen, la seguridad se fortalezca y Bucaramanga siga avanzando con esperanza y unidad”, escribió Díaz.

Toda nuestra solidaridad y afecto con @SoyJaimeAndres, su familia y todos sus seguidores. Desde la @GobdeSantander reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de la mano con la Alcaldía para que los programas continúen, la seguridad se fortalezca y Bucaramanga siga avanzando con… — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) August 21, 2025

El pronunciamiento del gobernador busca enviar un mensaje de estabilidad institucional en medio de la incertidumbre que rodea el futuro de la administración local.

El fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la decisión que había tomado en primera instancia el Tribunal Administrativo de Santander en diciembre de 2024, que declaró la nulidad del formulario E-26 ALC con el que se oficializó la elección de Beltrán. La medida se sustentó en la comprobación de doble militancia política por apoyar a candidatos de otras colectividades diferentes a Colombia Justa Libres, partido que lo avaló.

Mientras se surten los trámites para la ejecución de la sentencia, Beltrán se mantiene en el cargo, defendiendo que su prioridad seguirá siendo la seguridad ciudadana y la continuidad de los programas en curso.

El respaldo del gobernador Juvenal Díaz se suma a los mensajes de apoyo y también a las voces de expectativa sobre cómo se definirá el rumbo administrativo de la capital santandereana.