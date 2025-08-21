Alcalde Jaime Andrés Beltrán reacciona a fallo del Consejo de Estado que anuló su elección

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció tras conocerse la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró nula su elección por incurrir en doble militancia política durante la campaña electoral.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Beltrán aseguró que continuará en el cargo mientras la decisión no quede en firme y reiteró su compromiso con la seguridad de la capital santandereana.

“Para los hijos de Dios todo obra para bien. Sigo en pie de lucha por la ciudad hasta que el fallo del Consejo de Estado esté en firme. Este no es momento para abandonar a Bucaramanga a su suerte. La seguridad de los ciudadanos es y será mi prioridad hasta el final”, escribió el mandatario.

El pronunciamiento se da después de que el alto tribunal confirmara la sentencia emitida en diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander, que había anulado la elección del alcalde por apoyar a candidatos de partidos distintos a Colombia Justa Libres, colectividad que avaló su aspiración.

Según la decisión judicial, Beltrán violó las normas de lealtad política al inscribirse sin cumplir con los requisitos exigidos para quienes tuvieron filiaciones recientes con otros movimientos, lo que constituyó doble militancia.

La sentencia también dejó sin efecto el formulario E-26 ALC del 5 de noviembre de 2023, que oficializó su elección. La Registraduría Nacional fue exonerada de responsabilidad en el caso, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) seguirá vinculado al proceso.

Por ahora, Jaime Andrés Beltrán se mantiene en el cargo, a la espera de que se surtan los trámites necesarios para la ejecución del fallo. Mientras tanto, el ambiente político en Bucaramanga queda marcado por la incertidumbre sobre el futuro de la administración municipal.