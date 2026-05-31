Murió Gabriel Latorre, compositor del himno de Bucaramanga y referente cultural

El sector cultural de Santander está de luto tras conocerse el fallecimiento de Gabriel Latorre Carvajal, poeta, escritor y gestor cultural recordado por ser el autor de la letra del himno oficial de Bucaramanga, una de las obras que se convirtió en símbolo de identidad para la capital santandereana.

Latorre dejó una huella profunda en la vida cultural de la ciudad a través de su trabajo literario, artístico y de promoción de la cultura regional. Su nombre quedó ligado para siempre a la historia de Bucaramanga luego de escribir la letra del himno de la ciudad, cuya música fue compuesta por John Jairo Claro Arévalo y que fue adoptado en 2003 como uno de los principales emblemas institucionales de la capital santandereana.

Durante los últimos años, Gabriel Latorre continuó participando en actividades culturales, encuentros ciudadanos y proyectos relacionados con la promoción del patrimonio local. En 2022 hizo parte del lanzamiento de una nueva versión sinfónica y audiovisual del himno de Bucaramanga, iniciativa impulsada en el marco de las celebraciones de la ciudad. Allí destacó la importancia de fortalecer los símbolos que unen a los bumangueses.

Diversas entidades culturales y ciudadanos han recordado su aporte a la construcción de identidad regional. Su legado permanece en versos ampliamente conocidos por generaciones de habitantes de Bucaramanga, especialmente en el coro del himno que exalta a la ciudad como “jardín de auroras” y “Puerta del Sol de Santander”.



La muerte de Gabriel Latorre representa una pérdida para el ámbito cultural santandereano. Su trabajo como poeta, escritor y gestor cultural quedará ligado a uno de los símbolos más representativos de Bucaramanga y a los esfuerzos por preservar la memoria y el sentido de pertenencia de la ciudad.