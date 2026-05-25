Alcalde de Barichara pide a Concejo aprobar préstamo por $4.000 millones para agua potable

El alcalde de Barichara, Milton Chaparro, hizo un llamado a los integrantes de la Comisión de Presupuesto del Concejo Municipal para que avance hacia discusión en plenaria el Proyecto de Acuerdo 017 de 2026, con el que se busca la aprobación para un empréstito por $4.000 millones destinado a mejorar el acceso al agua potable en el municipio.

La iniciativa contempla una inversión enfocada principalmente en la optimización de la planta de tratamiento de agua potable, para lo cual se destinarían $2.354 millones. Además, incluye la compra de filtros para 1.000 familias de la zona rural con recursos por $540 millones, así como la instalación de tanques de almacenamiento y obras complementarias para acueductos rurales.

El mandatario aseguró que el proyecto pretende responder a una problemática histórica que afecta tanto a las comunidades urbanas como rurales de Barichara y que, además, actualmente es objeto de acciones judiciales que exigen soluciones concretas.

“Quiero dirigirme a los tres concejales que hacen parte de la Comisión de Presupuesto para que revisen y den parte positiva para que pueda ser discutido en plenaria el acuerdo municipal 017 del empréstito por el agua para el municipio de Barichara”, manifestó Chaparro.



El alcalde dirigió el llamado al ponente Freddy Quintero Quintanilla y a los concejales Carlos Lozano Ballesteros y Sebastián Torres, integrantes de la comisión.

Según indicó, la comunidad ha solicitado acciones urgentes para garantizar la calidad, cantidad y cobertura del agua potable en el municipio, situación que también está respaldada por una acción popular y una tutela relacionadas con el servicio.

“Hoy la comunidad espera no solo debates y diálogo, espera acciones. En este momento ustedes tienen esa decisión y esa responsabilidad de que se ejecuten esos cambios que requiere el municipio de Barichara con respecto al agua”, agregó el mandatario.

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Chaparro señaló además que durante años diferentes administraciones han gestionado proyectos ante el Gobierno Nacional y departamental sin lograr una solución definitiva a la crisis del agua que enfrenta el municipio turístico santandereano.

La problemática se agravó desde enero de 2026, cuando el acueducto de Barichara dejó de captar agua de la represa La Laja debido al agotamiento del recurso y empezó a abastecerse de la represa El Común, que llevaba más de un año con agua estancada.

Esta situación provocó que el agua llegara a los hogares con color marrón y malos olores, generando preocupación entre los habitantes. Ante la emergencia, la Alcaldía y la empresa operadora realizaron trabajos para mejorar la captación y permitir el tratamiento del líquido en la planta del municipio.

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Sin embargo, la administración municipal advirtió que la planta de tratamiento es antigua y no cuenta con la capacidad suficiente para tratar adecuadamente el agua proveniente de la represa El Común en las condiciones en las que empezó a llegar al sistema de acueducto.

La solución estructural para el municipio es un proyecto que ya fue radicado ante el Ministerio de Vivienda y la Empresas de Servicios Públicos de Santander, Esant, para la construcción de una planta de tratamiento que beneficiaría a Barichara, Villanueva y Cabrera, con una inversión estimada de 12.600 millones de pesos y cobertura para más de 20.000 personas.