"Agua llega clara y sin olor": Empresa de Servicios Públicos de Barichara

La calidad del agua en Barichara muestra una recuperación significativa, según la gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Barichara, Leidy Chaparro, luego de las intervenciones realizadas para corregir problemas de olor y coloración que afectaron a la comunidad durante más de tres semanas.

De acuerdo con la entidad, uno de los cambios clave fue la adecuación de las mangueras de succión en la represa El Común, por parte de Acuascoop, que ahora operan a cuatro metros de profundidad, lo que permitió captar agua en mejores condiciones. A esto se sumaron trabajos técnicos en la planta de tratamiento, como procesos de preoxidación, aireación y mantenimiento de filtros.

Según la gerente Chaparro, el pasado 30 de abril de 2026 se realizaron análisis de laboratorio con acompañamiento de la Secretaría de Salud Departamental, el Laboratorio Peña Flor, la Personería, la Alcaldía y representantes de la comunidad.

“Se tomaron muestras y los primeros resultados rápidos muestran que el agua cumple con los parámetros establecidos por la norma. Aunque aún estamos a la espera del resultado oficial del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA), que emite el Instituto Nacional de Salud, pero nuestros análisis preliminares indican que podría estar sin riesgo”, señaló la funcionaria.



Chaparro agregó que los resultados completos de la autoridad sanitaria serán dados a conocer a la comunidad para brindar mayor tranquilidad sobre la calidad del líquido que llega a los hogares.

Según la empresa, actualmente el agua que se distribuye en el municipio presenta mejoras evidentes. “Hoy es un agua transparente, sin olor, sin color y sin sabor, lo que demuestra el impacto positivo de las intervenciones realizadas”, indicó la gerente.

Además, destacó el apoyo de la empresa Acuascoop en las labores realizadas, las cuales facilitaron la optimización del proceso de tratamiento y la mejora de las condiciones del recurso captado.

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Pese a la recuperación del servicio, desde la empresa reconocen que la situación evidencia la necesidad de soluciones estructurales. En ese sentido, se proyecta una optimización de la planta de tratamiento, iniciativa que sería impulsada por la administración municipal, encabezada por el alcalde Milton Chaparro, con recursos locales y el acompañamiento de entidades departamentales y nacionales.

Asimismo, se plantea la búsqueda de nuevas fuentes hídricas que garanticen la sostenibilidad del servicio en el largo plazo.