Migración Colombia entrega a ciudadano británico señalado por el feminicidio de Natalia Villalba

Migración Colombia recibió en el Aeropuerto Internacional El Dorado al ciudadano británico requerido por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del feminicidio agravado de Natalia Villalba, ocurrido el pasado fin de semana en un apartamento ubicado al norte de Bogotá.

Una vez cumplidos los procedimientos de control migratorio e identificación, el extranjero fue puesto a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para continuar con el proceso judicial y definir su situación jurídica.

La ubicación del ciudadano fue posible gracias a un trabajo articulado entre Migración Colombia, el CTI de la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, Migración Ecuador, el Ministerio del Interior de Ecuador, la Policía Nacional de Ecuador e Interpol Ecuador.

🚨 Oficiales mujeres de Migración Colombia y personal femenino del CTI de la @FiscaliaCol recibieron y dejaron en manos de la justicia al ciudadano británico, presunto autor del feminicidio de Natalia Villalba, en el @BOG_ELDORADO, en vuelo proveniente de Quito. pic.twitter.com/02pDo684Px — Migración Colombia (@MigracionCol) June 28, 2026

De acuerdo con la información verificada por la autoridad migratoria, el ciudadano había salido de Colombia por el Puesto de Control Migratorio de Rumichaca con destino a Ecuador. El análisis de los registros migratorios y el intercambio oportuno de información entre las autoridades permitieron establecer su ubicación en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, cuando adelantaba los trámites para abordar un vuelo con destino a Londres.



La coordinación entre las regionales Andina y Nariño–Putumayo de Migración Colombia, junto con las autoridades ecuatorianas y los organismos de investigación judicial, permitió localizarlo antes de que abandonara territorio ecuatoriano y hacer efectivo su traslado a Colombia, donde deberá responder ante las autoridades competentes.

"Este importante resultado demuestra la efectividad de la coordinación permanente entre las regionales Andina y Nariño–Putumayo de Migración Colombia, el CTI Seccional Bogotá y las autoridades ecuatorianas. La cooperación binacional y el intercambio oportuno de información fueron determinantes para ubicar a este ciudadano antes de que abandonara Ecuador", señaló la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

La directora agregó que este caso ratifica la capacidad institucional para actuar de manera coordinada frente a delitos de alto impacto y recordó que este no es un esfuerzo aislado, sino una estrategia que ya ha dado resultados en otros procesos de cooperación internacional.