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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Encontraron el cadáver de hombre que cayó al río Cocorná el pasado domingo

Encontraron el cadáver de hombre que cayó al río Cocorná el pasado domingo

Después de 24 horas de intensas labores y de una operación que puso a prueba la capacidad de los organismos de socorro, fue extraído el cuerpo del bañista.

350148_BLU Radio. Cocorná / Foto: Alcaldía de Cocorná
Piscina natural en Cocorná.
Foto: Alcaldía de Cocorná
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

Durante varias horas, los Cuerpos de Bomberos de El Carmen de Viboral y Cocorná, además de la Defensa Civil, adelantaron las tareas de búsqueda y rescate del cadáver cuyas condiciones del lugar donde quedó atrapado hicieron compleja su extracción inmediata.

La razón, el cadáver permanecía atrapado en una caverna natural formada entre enormes rocas, mientras la fuerte corriente del río impedía que los rescatistas acceder de manera segura, por lo que evaluaron diferentes alternativas para recuperar el cuerpo sin poner en riesgo a quienes participaban en el operativo.

La Alcaldía de El Carmen de Viboral indicó que gracias una maniobra técnica se desarrolló la operación de rescate del cadáver.

La tarea consistió en la instalación de grandes tubos de plástico para desviar temporalmente las aguas del río para despejar el área y permitir que los rescatistas ingresaran hasta la cavidad entre las rocas para liberar el cadáver.

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La comunidad también cumplió un papel importante durante las labores, brindando apoyo en aspectos que permitieron agilizar la intervención sin interferir con el trabajo especializado de los rescatistas.

La Alcaldía de El Carmen de Viboral también indicó que, por la naturaleza de la muerte, es necesario que los investigadores del CTI establezcan las causas que llevaron a la muerte de este hombre.

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