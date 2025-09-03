Autoridades investigan el brutal asesinato de un firmante de paz en Cocorná, Antioquia

Autoridades investigan el brutal asesinato de un firmante de paz en el municipio de Cocorná. El cuerpo fue hallado con quemaduras y varios impactos de bala.

Sobre el homicidio

Un cruel asesinato que está siendo investigado por las autoridades, en la vereda San Antonio, a unos 25 minutos del casco urbano de Cocorná, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre.

El hecho se reportó cuando habitantes de la zona alertaron a las autoridades sobre un cadáver con impactos de arma de fuego y signos de quemaduras.

La víctima habría sido identificada como Jhon Fader Santiago Galvis, exintegrante de las Farc y firmante del Acuerdo de Paz, quien en el pasado hizo parte del ETCR Martín Villa, ubicado en el municipio de Arauquita, Arauca.

Actualmente, el líder adelantaba su proceso de reincorporación en el municipio de Cocorná.

🔴 #FirmanteDelAcuerdoAsesinado



👥 Nombre: Jhon Fader Santiago Galvis

📆 Fecha: 02/09/25

📍 Lugar: Cocorná, Antioquia.



➡️ Jhon Fader Santiago Galvis era firmante del Acuerdo de Paz de 2016 y estuvo vinculado al ETCR Martín Villa, ubicado en el municipio de Arauquita, Arauca.… pic.twitter.com/UdY6lwroQd — INDEPAZ (@Indepaz) September 2, 2025

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante encargado de la Policía de Antioquia, le confirmó a Blu Radio que se trató de un homicidio con arma de fuego y que el cuerpo presentaba indicios de incineración.

"Se registra el homicidio con arma de fuego. La información que nos aporta la comunidad pues dan a conocer que, al parecer, la víctima sería un exintegrante de las Farc. Sí hay un arma de fuego y algunas quemaduras, es lo que nos dan en el reporte inicial", aseveró el coronel Muñoz.

El coronel agregó que el caso está siendo investigado por un cuerpo élite para establecer si el crimen estaría relacionado con su condición de firmante de paz. También indicó que en la jurisdicción donde ocurrió el asesinato delinque el Clan del Golfo, lo que constituye una de las principales hipótesis.

Este homicidio se suma a una preocupante serie de asesinatos contra excombatientes en proceso de reincorporación en distintas regiones del país.

Según Indepaz, ya son más de 30 los firmantes asesinados en lo corrido de 2025, situación que mantiene en alerta a organizaciones de derechos humanos.