MinInterior pide reactivar conversaciones con Los Pepes y Los Costeños para frenar crímenes

A pesar de que el Gobierno tiene lista una hoja de ruta para avanzar hacia la instalación de una mesa de diálogo con las bandas criminales que delinquen en Barranquilla y el Atlántico, el proceso parece estar estancado ante la negativa de actores que serían clave en esta negociación, tal como lo es el alcalde Alejandro Char, quien desconfía de la voluntad de paz manifestada por estos grupos armados y ha dicho que prefiere negociar cuando los delincuentes “estén arrodillados” ante las autoridades.

Sin embargo, este lunes el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró en Barranquilla que valdría la pena reanudar los acercamientos con las bandas, con tal de disminuir los índices de homicidio, que de nuevo se dispararon cuando acabó la tregua entre Los Costeños y Los Pepes.

"No sería un proceso de paz, pero sí mantener conversaciones con esos grupos, porque no hay que negar que esas conversaciones disminuyeron el tema del sicariato en la ciudad, es decir, lo que se haga por salvar una vida siempre va a ser bien contemplado y por eso entonces habría que tratar de reactivar ese tipo de conversaciones", dijo Benedetti.

Y es que entre septiembre y diciembre de 2025 hubo 200 asesinatos en el área metropolitana de Barranquilla, frente a los 354 que se registraron en el mismo periodo de 2024, lo que significó una reducción del 43.5% en materia de homicidios durante esos últimos cuatro meses del año anterior, cuando Los Costeños y Los Pepes habían acordado una tregua.



Sin embargo, en enero pasado, cuando acabó dicho cese de actividades ilícitas, hubo un incremento abrupto de asesinatos al registrarse 96 casos, superando incluso el valor más alto del año anterior. Desde entonces, a lo largo del 2026, los asesinatos han ido al alza hasta en los municipios donde solo reinaba la tranquilidad.