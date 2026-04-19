Paciente de Nueva EPS en Barranquilla espera cirugía urgente para salvar su vida: nadie responde

Desesperados están los familiares de Omar Alfredo Alba Rocha, un hombre de 44 años oriundo del municipio de Juan de Acosta, Atlántico, que desde el pasado mes de marzo está en una UCI de la clínica General del Norte en Barranquilla a la espera de que Nueva EPS lo ayude con el implante de un dispositivo auxiliar ventricular izquierdo de larga duración, es decir un dispositivo que ayude a su corazón a bombear sangre para todo el cuerpo de manera permanente.

Su hermana María Margarita Alba le explicó a Blu Radio que esta es una intervención que se necesita con urgencia pues, aunque su diagnóstico de insuficiencia cardiaca severa viene desde hace 10 años, ahora mismo dicen los doctores que está en su riesgo de muerte más alto.

“Es necesario, hasta urgente, la cirugía cardiovascular por su patología que es una falla cardíaca severa. En realidad, lo que en este momento está soportando su vida es un dispositivo médico que es transitorio, es decir que entre más pasan los días su salud se puede empeorar y existe un riesgo de muerte súbita”, declaró su hermana a Blu Radio.

María Margarita alega que lo único que han recibido de la Nueva EPS es un silencio institucional, pese a que han instaurado quejas ante la Superintendencia de Salud y hasta interpuesto una acción de tutela que fue admitida esta semana.



Añade que, como están las cosas, solo hay dos soluciones: realizar el procedimiento en un centro especializado en medicina cardiovascular —de las cuales hay varias en el país— o traer a los especialistas hasta la clínica en la que está.

“Gracias a Dios en las últimas horas ha estado estable. Mi hermano es un paciente que puede hablar, de pronto algo pausado o lento, pero lo puede hacer. Está en un punto alto de desesperación porque ve que pasan los días y no hay solución alguna. Ya nos pregunta sobre lo que hemos hecho, cómo van las cosas, es consciente de toda la situación”, agregó.

Desde esta familia aspiran a que tanto Nueva EPS como las autoridades se pongan la mano en el corazón y le garanticen el derecho a la vida.

