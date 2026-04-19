Menopausia, un problema de salud pública ignorado que afecta a millones de colombianas

Aunque se trata de un proceso biológico natural, la menopausia continúa siendo un tema invisibilizado en Colombia, con efectos que impactan profundamente la salud y calidad de vida de millones de mujeres. Esta etapa, que marca el fin de la vida reproductiva tras 12 meses consecutivos sin menstruación y suele aparecer entre los 45 y 55 años, va mucho más allá de un simple cambio hormonal.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las variaciones hormonales pueden afectar el bienestar físico, mental, emocional y social. Sin embargo, la experiencia es distinta en cada caso: algunas mujeres presentan síntomas leves o inexistentes, mientras que otras enfrentan manifestaciones severas que interfieren con su vida cotidiana.

En el país, la magnitud del problema es significativa. Se calcula que cerca de 6 millones de mujeres están en transición hacia la menopausia o ya la han experimentado. Sobre este panorama, el ginecólogo obstetra David Vásquez Awad advierte: “En Colombia hay más o menos 6 millones de mujeres en periodo de transición (…) y dos tercios de ellas tienen síntomas vasomotores importantes. Lo que confirma la importancia del acceso oportuno a los tratamientos, pues, la menopausia y todo su entorno es un problema de salud pública”.

Las consecuencias de esta etapa no se limitan a los conocidos sofocos o alteraciones del sueño. También se asocian con riesgos cardiovasculares, pérdida de masa ósea y muscular, así como trastornos cognitivos. En ese sentido, la doctora Isabel Jauregui, presidenta de la Asociación Colombiana de Menopausia, enfatiza la necesidad de un abordaje integral: “Las mujeres manejamos las hormonas, vivimos las hormonas, sentimos las hormonas, y la ausencia de estas altera la calidad de vida. (…) intervenir es una solución en salud”.



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Además, Jauregui resalta la importancia de derribar los mitos alrededor de esta etapa y promover la consulta médica: “La invitación es que no está mal sentirse mal. Todo lo que altere la calidad de vida (…) se debe consultar; y la parte médica debe tener una solución”.

El impacto también se refleja en el ámbito laboral. De acuerdo con especialistas, entre 2 y 3 de cada 10 mujeres han considerado renunciar a su empleo debido a síntomas relacionados con la menopausia, lo que evidencia la necesidad de mayor conciencia empresarial y acompañamiento oportuno.

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Otro desafío clave es el acceso a tratamientos. Raquel Sorza, directora de política en salud de Fifarma, advierte sobre los retrasos en la región: “La aprobación global de una terapia para que llegue a América Latina (…) tarda aproximadamente 5.5 años (66 meses)”. Esta demora, en gran parte atribuida a trámites regulatorios, limita el acceso efectivo de las pacientes a opciones terapéuticas innovadoras.

Sorza también subraya la urgencia de priorizar políticas públicas: “Es un tema de salud femenina que debe ser tomado como una prioridad en la agenda pública (…) más información y educación se vuelven pilares fundamentales del acceso oportuno”.

El llamado de los expertos es claro: la menopausia debe dejar de ser un tema relegado. Incluirla en la agenda pública, mejorar el acceso a tratamientos y promover la educación son pasos esenciales para garantizar que las mujeres vivan esta etapa con dignidad, acompañamiento y bienestar.