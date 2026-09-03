Cinco extranjeros que venían de Miami fueron inadmitidos en aeropuerto de Rionegro, Antioquia

Cinco ciudadanos extranjeros fueron inadmitidos en Antioquia por Migración Colombia, luego de que, durante los controles de ingreso al país, se detectaran inconsistencias en la información que entregaron y elementos que indicarían que su supuesto viaje de turismo podría estar relacionado con fines de explotación sexual.

Los cinco casos ocurrieron de manera independiente durante procedimientos migratorios en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, a viajeros provenientes de Miami. De acuerdo con Migración Colombia, las inconsistencias fueron identificadas durante las entrevistas realizadas por los funcionarios, quienes encontraron elementos que no coincidían con el propósito de viaje declarado por los extranjeros.

Ante estas circunstancias, la autoridad migratoria tomó la decisión de inadmitirlos. Los cinco ciudadanos fueron enviados nuevamente a Estados Unidos en vuelos de regreso.

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Desde la entidad aseguraron que esta terminal aérea es un punto estratégico para reforzar los controles, debido al alto flujo de viajeros y a que constituye una de las principales puertas de entrada al país.

En lo que va del año 120 extranjeros han sido inadmitidos en el aeropuerto de Rionegro.

