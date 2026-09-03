Condenan a 14 años de prisión a extesorero de Apartadó por desfalco de más de $3.500 millones

Tras varios meses de procesos judiciales e incluso el reconocimiento de delitos, la justicia ya se pronunció sobre uno de los casos de corrupción más graves durante los últimos años en el Urabá antioqueño.

El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Apartadó le impuso una pena de 14 años de prisión a Christian Mena, extesorero de esa misma localidad, por el delito de peculado por apropiación, en concurso homogéneo y sucesivo, tras establecer su responsabilidad en el desvío de 3.554 millones pesos de recursos públicos.

De acuerdo con la decisión judicial, Mena, quien ocupó ese cargo entre enero de 2024 y abril de 2025, conoció y autorizó 50 transferencias bancarias hacia cuentas de seis personas, entre ellas representantes legales de tres empresas.

Para el juzgado, no se trató únicamente de una omisión de los controles propios de su cargo, sino de una actuación consciente que permitió la salida de recursos públicos sin respaldo legal y en coordinación con terceras personas.



Durante el proceso, el despacho tuvo en cuenta que el procesado se había allanado a los cargos imputados e, incluso, en audiencias preliminares fue viral el perdón ofrecido a familiares y amigos por la conducta cometida.

"Pedirle perdón a mi hijo, mi esposa, a mis amigos, y a todas las personas que me conocen, que en algún momento de su vida depositaron la confianza en mí".

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El caso salió a la luz después de que Adolfo Romero asumiera como alcalde de Apartadó y denunciara las irregularidades encontradas en las finanzas municipales. Su llegada a la Alcaldía se produjo luego del proceso judicial que terminó afectando la continuidad de Héctor Rangel, quien había sido elegido inicialmente para ocupar el cargo.

Además de los 14 años de prisión, Mena Valencia quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo y deberá pagar una multa de 167 millones de pesos.