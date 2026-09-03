Hasta 100 años de cárcel: así cambiarían penas para tres delitos contra menores en Colombia

Un proyecto de acto legislativo busca modificar el régimen de penas en Colombia para permitir condenas de hasta 100 años de cárcel por tres delitos cometidos contra menores de edad, una iniciativa que fue radicada en el Congreso por la senadora Nadia Blel.

La propuesta plantea modificar la pena máxima actualmente establecida en 50 años para determinados delitos y permitir que, dependiendo de la gravedad de cada caso, un juez pueda imponer una condena de hasta el doble.

Según explicó Blel en entrevista con Mañanas Blu, la iniciativa está enfocada en homicidio, acceso carnal violento y acceso carnal contra una persona en incapacidad de resistir, cuando las víctimas sean menores de edad.

¿Qué propone el proyecto de hasta 100 años de cárcel?

La senadora explicó que la propuesta no significa que todos los condenados por estos delitos reciban automáticamente una pena de 100 años.



El objetivo, según Blel, es que los jueces tengan una alternativa para imponer una pena superior a la actual cuando consideren que la gravedad del caso lo amerita.

“Estamos habilitando para que la pena pueda ser hasta el doble. Hoy la legislación penal establece que son 50 años. Nosotros estamos proponiendo que pueda llegar hasta 100”, afirmó la congresista.

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Blel explicó que la iniciativa debe tramitarse como un acto legislativo, debido a que busca modificar la disposición constitucional relacionada con la pena máxima.

Estos son los tres delitos contemplados

De acuerdo con lo explicado por la senadora, la propuesta está dirigida a tres conductas específicas contra menores:



Homicidio.

Acceso carnal violento.

Acceso carnal contra persona en incapacidad de resistir.

La congresista sostuvo que la iniciativa surgió a partir de los casos de violencia contra niños y de las cifras de homicidios y delitos sexuales que, según señaló, se han registrado en el país.

Blel afirmó que durante el año en curso ya se habían registrado más de 300 homicidios de menores y que el año anterior fueron cerca de 700, además de los casos relacionados con violencia sexual.

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Posteriormente, al referirse a cifras de Medicina Legal, la senadora habló de más de 700 homicidios de menores durante el año anterior y de más de 17.000 casos relacionados con presuntos delitos sexuales contra niños.

Proyecto también plantea una reglamentación posterior

Blel explicó que el acto legislativo se concentraría exclusivamente en modificar el tiempo máximo de la pena.

Según la senadora, otros aspectos relacionados con la aplicación de la medida tendrían que ser definidos posteriormente mediante una ley que reglamente la eventual reforma constitucional.

Entre esos asuntos mencionó la posibilidad de establecer subrogados o beneficios para este tipo de delitos.

Blel sostuvo que el proyecto busca que las penas tengan un efecto de prevención general y que puedan servir como elemento de disuasión frente a quienes cometan delitos contra menores.

Al mismo tiempo, reconoció que el aumento de las penas no es la única medida necesaria para enfrentar esta problemática.

La senadora señaló que también se requieren programas de prevención y una actuación articulada entre las instituciones y el Gobierno Nacional.

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Sobre la resocialización, Blel afirmó que es uno de los fines de la pena que no desconoce, pero señaló que el sistema penitenciario colombiano enfrenta problemas de hacinamiento, infraestructura y falta de programas de acompañamiento psicológico y psiquiátrico.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: