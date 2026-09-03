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Colombia Compra Eficiente suspende proceso logístico del PAE tras alertas de la Procuraduría

El Ministerio Público detectó riesgos jurídicos, técnicos, económicos y operativos en el proceso de contratación. Tras esta advertencia la agencia suspendió el proceso por un plazo máximo de 30 días para revisar las circunstancias señaladas.

Alimentación PAE.
Alimentación PAE.
Suministrada.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

La contratación que involucra la logística del Programa de Alimentación Escolar (PAE) quedó temporalmente en pausa. Colombia Compra Eficiente decidió suspender temporalmente el proceso de contratación CCENEG-098-01-2026, relacionado con la logística, luego de advertencias realizadas por la Procuraduría General de la Nación durante una vigilancia preventiva.

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La decisión se tomó después de que el Ministerio Público revisara la documentación del proceso y contrastara información con las entidades involucradas.

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En medio del análisis, la Procuraduría identificó aspectos jurídicos, técnicos, económicos y operativos que requerían una revisión adicional antes de que se adoptara una decisión definitiva sobre la contratación.

Frente a este panorama, con múltiples advertencias, el organismo de control recomendó hacer una pausa temporal en las actuaciones decisorias. El objetivo es que Colombia Compra Eficiente evalúe los riesgos señalados y, dentro de sus competencias, determine qué medidas debe adoptar para atender las situaciones identificadas.

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La Agencia tuvo en cuenta la recomendación y ordenó suspender el proceso por un término máximo de 30 días. Sin embargo, la medida podría levantarse antes si Colombia Compra Eficiente resuelve las circunstancias que llevaron a la suspensión y considera que existen las condiciones para continuar con el proceso de selección.

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Es importante aclarar que no significa que se haya detenido el Programa de Alimentación Escolar. La medida recae exclusivamente sobre el proceso de contratación y esto no ordena interrumpir la prestación del PAE ni la alimentación que reciben los estudiantes.

Por el momento, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública continuará haciendo seguimiento a las medidas que adopte Colombia Compra Eficiente.

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