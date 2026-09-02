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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Delincuente del Tren de Aragua fue inadmitido en Panamá cuando intentaba volar hacia Medellín

Delincuente del Tren de Aragua fue inadmitido en Panamá cuando intentaba volar hacia Medellín

El peligroso delincuente fue regresado de manera inmediata a Venezuela.

PANAMÁ- PANAMÁ.jpg
Cancillería Panamá
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Un peligroso delincuente perteneciente al Tren de Aragua fue inadmitido en un aeropuerto de Panamá, cuando intentaba volar hacia Medellín. El hombre fue regresado de manera inmediata a Venezuela.

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Las autoridades de Panamá impidieron el tránsito de un ciudadano venezolano que, según las verificaciones realizadas, estaría presuntamente vinculado con el Tren de Aragua y que tenía como destino final la ciudad de Medellín.

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El hombre llegó al aeropuerto Internacional de Tocumen procedente de Valencia, Venezuela, y pretendía continuar su viaje hacia la capital antioqueña en un vuelo de conexión.

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Sin embargo, durante los controles migratorios y de seguridad, las autoridades panameñas detectaron la presunta relación del extranjero con esta organización criminal, además de antecedentes penales en Estados Unidos relacionados con la posesión y distribución de narcóticos.

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Ante esta situación, el Servicio Nacional de Migración de Panamá determinó impedir su tránsito por el aeropuerto y ordenó su retorno a Venezuela, siguiendo los procedimientos establecidos.

El caso genera atención en Medellín, debido a que la ciudad aparecía como destino dentro del itinerario del ciudadano venezolano, por lo que las alertas se han encendido para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros a la ciudad.

Hay que mencionar que, aunque el Tren de Aragua no opera directamente en la capital de Antioquia, sí operaría a través de células financieras y logísticas dedicadas a la extorsión, el microtráfico y el lavado de dinero.

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Finalmente, mencionar que el último golpe contra la organización criminal en Medellín fue en mayo cuando las autoridades capturaron a alias 'Hilary', señalada como cabecilla financiera y hermana de alias 'Larry Changa', uno de los fundadores del grupo criminal.

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