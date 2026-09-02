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Golpe contra el Clan del Golfo en Antioquia: capturan a dos personas y un joven fue recuperado

En medio del operativo cayó alias “80”, con más de 30 años de trayectoria criminal.

OPERATIVO CLAN DEL GOLFO ANTIOQUIA- EJÉRCITO.jpg
Foto: Séptima División del Ejército
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Golpe contra el Clan del Golfo en Antioquia: autoridades capturaron a dos personas, un hombre se entregó y un menor fue recuperado. En medio del operativo cayó alias “80”, con más de 30 años de trayectoria criminal

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Una operación del Ejército Nacional contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario del Clan del Golfo dejó dos personas capturadas, un integrante de la organización que se sometió a la justicia y un menor de edad recuperado en zona rural de Zaragoza, Antioquia.

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Según el reporte de las autoridades, entre los capturados está Alexander Romero Tano, conocido con el alias de “80”, quien, de acuerdo con las autoridades, llevaba más de 30 años vinculado a la organización y actualmente cumplía funciones como caletero y radista.

Durante el operativo, las tropas ubicaron un depósito ilegal y desmantelaron una central de comunicaciones que, según la información entregada por el Ejército, era utilizada por esta estructura armada.

En el lugar fueron incautados ocho fusiles, dos pistolas, 1.330 cartuchos, 1.200 detonadores, 731 metros de cordón detonante y nueve granadas improvisadas que, presuntamente, serían utilizadas para ser lanzadas mediante drones.

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Además, las autoridades encontraron abundante material de comunicaciones, así como 70 uniformes tipo Policía con logos de las “AGC”, 70 pantalones y otros elementos de intendencia.

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El procedimiento hace parte de las operaciones militares adelantadas contra las estructuras del Clan del Golfo en Antioquia y busca afectar sus capacidades armadas, logísticas y de comunicación.

Tras conocerse los resultados de la operación, el presidente Abelardo De la Espriella aseguró:

“Seguimos a la ofensiva contra el Clan del Golfo. Les estamos quitando sus hombres, sus armas, sus explosivos y sus capacidades de comunicación. No habrá escondite seguro para quienes pretendan desafiar al Estado y aterrorizar a los colombianos”.

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