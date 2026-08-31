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Abatieron en Andes, Antioquia, a alias 'Perjuicio', presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo

Según las investigaciones adelantadas por las autoridades, alias 'Perjuicio' llevaría más de cinco años vinculado a esta estructura criminal y estaría relacionado presuntamente con varios homicidios.

Alias prejuicio abatido en Andes, Antioquia.
Alias prejuicio abatido en Andes, Antioquia.
Foto: Ejército Nacional.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Una operación militar desarrollada en zona rural de Andes, Antioquia, dejó muerto a alias 'Perjuicio', señalado por las autoridades como presunto jefe de sicarios de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo.

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El operativo se realizó en la vereda La Meseta, donde participaron soldados del Gaula Militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía de Antioquia y la DIJIN.

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De acuerdo con información de inteligencia militar y policial, alias 'Perjuicio' tendría desplegado su accionar criminal en los municipios de Andes y Jardín, en el Suroeste antioqueño, y sería uno de los hombres con mayor capacidad para ejecutar acciones violentas en la zona.

Las autoridades señalaron que el presunto integrante del Clan del Golfo sería, además, hombre de confianza de alias Fredy Roca, señalado como cabecilla de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

Durante la operación militar fue incautada un arma de fuego corta y munición, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes para las respectivas investigaciones.

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Según las investigaciones adelantadas por las autoridades, alias 'Perjuicio' llevaría más de cinco años vinculado a esta estructura criminal y estaría relacionado presuntamente con varios homicidios registrados recientemente en el Suroeste antioqueño.

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Entre los hechos que son materia de investigación se encuentra el homicidio ocurrido el 22 de junio de 2026, cuando fue asesinada una mujer señalada como presunta integrante del grupo delincuencial organizado La Terraza.

Asimismo, las autoridades investigan su posible participación en un homicidio ocurrido el 26 de agosto de 2026 en zona rural de Jardín, así como en otros hechos violentos registrados durante los últimos días en esta subregión de Antioquia.

De igual manera, alias 'Perjuicio' estaría presuntamente relacionado con dos homicidios ocurridos el 27 y 30 de agosto de 2026 en zona rural de Andes, casos que continúan bajo investigación de las autoridades judiciales.

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La muerte de este presunto integrante del Clan del Golfo representa, según el Ejército Nacional, una afectación a la capacidad criminal de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, particularmente por su presunto rol como jefe de sicarios.

Las Fuerzas Militares indicaron que continuarán desarrollando operaciones en el Suroeste antioqueño para contrarrestar el accionar de grupos armados organizados y estructuras delincuenciales que afectan la seguridad de los habitantes de esta región.

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