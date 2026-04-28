Alerta por presencia del Tren de Aragua en el área metropolitana de Bucaramanga

Las autoridades de Santander encendieron las alarmas ante la presencia de la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua en el área metropolitana de Bucaramanga, una situación que ha motivado el fortalecimiento de operativos y la articulación institucional para frenar su expansión.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero, fue enfático al señalar que la injerencia de este grupo delincuencial es una realidad en la ciudad. Según explicó, se trata de una estructura que proviene principalmente de Venezuela y que ha logrado establecer dinámicas criminales en la región.

“Bucaramanga tiene presencia de ese grupo (…) vienen del vecino país de Venezuela, y Cúcuta es el exportador de muchos delincuentes hacia esta ciudad”, afirmó el oficial, quien además advirtió sobre un fenómeno de movilidad criminal: mientras las autoridades intensifican acciones en la capital santandereana, algunos delincuentes se desplazan hacia otras zonas, pero nuevos integrantes llegan para mantener las actividades ilícitas.

El oficial indicó que se adelantan coordinaciones con la Fiscalía y con autoridades de Cúcuta para compartir información y golpear de manera conjunta a esta organización, responsable de delitos como homicidios, extorsiones y otras conductas violentas que afectan la seguridad ciudadana.



Por su parte, el subsecretario del Interior de Santander, Douglas Arenas, advirtió que la posible incursión del Tren de Aragua responde al carácter estratégico del área metropolitana de Bucaramanga para este tipo de estructuras criminales.

“El área metropolitana es muy estratégica para estos grupos transnacionales (…) no podemos dejarnos amedrentar”, sostuvo el funcionario, quien hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana en materia de seguridad, insistiendo en la importancia de denunciar y colaborar con las autoridades.

Arenas también señaló que existen indicios de que estos grupos han intentado establecer alianzas con bandas locales, lo que podría facilitar su consolidación en la región. Este tipo de vínculos ya ha sido evidenciado en investigaciones previas, donde se ha documentado la cooperación entre células del Tren de Aragua y estructuras delincuenciales locales para cometer extorsiones y homicidios.

Publicidad

Frente a este panorama, la Gobernación de Santander anunció el fortalecimiento de estrategias de seguridad, incluyendo recompensas de hasta 30 millones de pesos para información que permita capturar a integrantes de organizaciones criminales.