Aumenta a 80 cifra de inadmitidos en Medellín por riesgo de explotación sexual

Ya son 80 los extranjeros inadmitidos en Medellín por presunto turismo con fines de explotación sexual: en las últimas horas se sumaron otros tres hombres detectados en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro

La cifra de ciudadanos extranjeros inadmitidos en Medellín por presuntos vínculos con turismo con fines de explotación sexual continúa en aumento. Migración Colombia informó que ya son 80 las personas a las que se les ha negado el ingreso al país bajo esta causal, luego de que en las últimas horas tres extranjeros fueran rechazados en el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

De acuerdo con la autoridad migratoria, el caso más reciente se registró en la terminal aérea que sirve a Medellín, donde oficiales de Migración Colombia detectaron elementos que llevaron a impedir el ingreso de tres ciudadanos extranjeros, elevando a 80 el número de inadmisiones relacionadas con posibles actividades de explotación sexual.

La nueva cifra se conoce pocos días después de que la entidad reportara que durante un mismo fin de semana fueron rechazados 12 ciudadanos estadounidenses que arribaron al país por el aeropuerto de Rionegro.



Según la entidad, varios de esos viajeros presentaron inconsistencias durante las entrevistas migratorias y evidencias sobre la contratación de servicios turísticos asociados a fiestas exclusivas para extranjeros y actividades que podrían representar riesgos de explotación sexual. Asimismo, algunos de los inadmitidos fueron detectados mediante alertas de cooperación internacional, como la plataforma Angel Watch, como lo expuso Paola Salazar, directora regional de esta entidad.

“En uno de los casos, dos ciudadanos argumentaron inicialmente viajes turísticos o despedidas de soltero, pero las entrevistas de nuestros oficiales permitieron identificar itinerarios y servicios asociados a fiestas exclusivas, consumo de drogas y posibles escenarios de explotación sexual y trata de personas”, dijo.

Migración Colombia ha señalado que reforzó los controles en los puntos de ingreso al país para identificar y evitar el ingreso de personas que puedan representar riesgos para la seguridad de niños, niñas, adolescentes y mujeres, así como para prevenir delitos relacionados con explotación sexual, trata de personas y otras conductas asociadas.