Un rumano y un guatemalteco se suman a la lista de inadmitidos en aeropuerto de Antioquia

Un rumano con inconsistencias en su entrevista migratoria y un ciudadano guatemalteco con alertas internacionales fueron devueltos a sus países de origen tras intentar ingresar a Medellín. En poco más de cuatro meses se han inadmitido 60 extranjeros en Antioquia por esta causa.

Migración Colombia inadmitió a tres ciudadanos extranjeros en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Antioquia, por situaciones asociadas a antecedentes judiciales, alertas internacionales e inconsistencias relacionadas con posibles fines de explotación sexual.

Luego de conocerse el caso de un ciudadano mexicano que fue inadmitido tras detectarse un reporte asociado a delitos sexuales con menores de edad, el cual fue retornado en un vuelo con destino a Guadalajara, otros dos extranjeros no pudieron ingresar al país por situaciones similares, según reportaron las autoridades.

En un segundo procedimiento, oficiales de Migración Colombia realizaron la inadmisión de un ciudadano guatemalteco procedente de ciudad de Guatemala, en un vuelo de Copa Airlines, luego de que al momento del control migratorio se evidenciara una alerta emitida por una agencia homóloga internacional relacionada con historial delictivo. El extranjero cumplió la medida de inadmisión y regresó en un vuelo con destino a su país.



El tercer caso corresponde a un ciudadano rumano procedente de Panamá. Según las autoridades, durante la entrevista migratoria el extranjero presentó inconsistencias en sus respuestas, lo que permitió establecer un claro interés de ingresar al país con fines de explotación sexual. Posteriormente fue inadmitido y enviado en vuelo con destino a Miami. Al respecto se refirió Paola Salazar, directora de la regional Antioquia- Chocó de la entidad.

“Un ciudadano guatemalteco con alerta internacional por historial delictivo y un ciudadano rumano que presentó inconsistencias en entrevista migratoria. Ya son 60 los extranjeros inadmitidos en Antioquia en poco más de 4 meses del 2026 por causas relacionadas con turismo con fines de explotación sexual y riesgos para los niños, niñas y adolescentes”, afirmó Salazar.

Las autoridades destacaron que con lo que va de 2026, la cifra se acerca a la registrada durante todo 2025, cuando cerca de 80 extranjeros fueron rechazados por motivos similares. Desde Migración señalaron que este incremento responde al fortalecimiento de los controles migratorios para combatir este flagelo en todo el país.

