Estadounidense fue inadmitido en Panamá: iba a volar hacia Medellín con fines de explotación sexual

En el aeropuerto internacional de Ciudad de Panamá fue inadmitido un estadounidense que pretendía volar hacia Medellín, al parecer, para realizar explotación sexual con menores de edad. El extranjero fue enviado de regreso a territorio norteamericano

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín siguen siendo un problema que traspasa fronteras no solo por quienes llegan a la ciudad a hacer está aberrante práctica, sino porque autoridades internacionales están encontrando hombres con intenciones de volar a la capital de Antioquia con fines de explotación sexual con menores.

Es el caso más reciente que reportó Migración Panamá en donde informó que un hombre procedente de Estados Unidos fue indmitido del aeropuerto internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá tras arrojar alertas por delitos sexuales.

Lo que se ha podido conocer es que el extranjero intentaba hacer paso por territorio panameño para luego viajar de manera directa a Medellín con el fin, presuntamente, de hacer actividades de explotación sexual con menores de edad.



Al norteamericano que está involucrado en presuntos delitos relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes se le impidió el ingreso a Ciudad de Panamá, aplicando las disposiciones contempladas con la ley y fue devuelto a Estados Unidos.

Hay que mencionar que hace poco se conocieron dos casos, un rumano y guatemalteco, que alcanzaron a llegar hasta Antioquia pero fue sorprendido por las autoridades migratorias en el aeropuerto internacional José Maria Córdova desde donde fueron inadmitidos por inconsistencias y alertas por delitos sexuales.

A esto se suma un ciudadano mexicano que también llegó hasta la terminal aérea del Oriente antioqueño y que fue regresado a su país de origen luego de determinar que tenía antecedentes por delitos sexuales con menores de edad.

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De acuerdo a cifras de Migración Colombia, a la fecha son cerca de 60 los extranjeros que han sido inadmitidos en esta terminal aérea por motivos relacionados con explotación sexual, mientras que en todo 2025 la cifra alcanzó los 110 casos.