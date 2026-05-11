Caen primeros cargamentos de contrabando en Puerto Antioquia: querían ingresar telas de Panamá

Cayó uno de los primeros cargamentos de contrabando en Puerto Antioquia. Autoridades detectaron 250 cajas con telas de contrabando procedentes de Panamá. El ministro de Defensa reconoció la labor de las autoridades para identificar la mercancía

Un trabajo articulado entre la Armada Nacional y la Dian permitió incautar una de las primeras mercancías de contrabando en Puerto Antioquia, la infraestructura que empezó a operar desde inicios de febrero en la subregión de Urabá.

Según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se trata de 250 cajas de confecciones procedentes del Puerto de Colón en Panamá y que no contaban con el manifiesto de carga. El material se encontraba en un contenedor en las bodegas del puerto hasta el cual llegaron las autoridades.

El ministro recordó que el contrabando, además de de evadir controles aduaneros, también financia redes criminales y afecta a los comerciantes y empresarios, por lo que afirmó que están fortaleciendo la capacidad de identificación de elementos de este tipo en los diferentes corredores logísticos.



“Mi reconocimiento a nuestros militares, policías y funcionarios que, con compromiso y profesionalismo, protegen la economía legal y la seguridad de Colombia”, afirmó el ministro a través de cuenta en X.

A finales de enero de este año, Puerto Antioquia anunció el fortalecimiento de controles antinarcóticos con la llegada de 67 funcionarios especializados que actuarán en la zona primaria aduanera del embarcadero marítimo.