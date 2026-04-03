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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Intervendrán más de 3 kilómetros lineales de litoral para recuperar playas del Urabá tras lluvias

Intervendrán más de 3 kilómetros lineales de litoral para recuperar playas del Urabá tras lluvias

En medio de la masiva llegada de turistas a esa zona de Antioquia por la Semana Santa y luego de frente frío que afectó a la subregión, la Gobernación anunció una millinaria inversión.

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