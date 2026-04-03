Intervendrán más de 3 kilómetros lineales de litoral para recuperar playas del Urabá tras lluvias

Luego de que el Urabá antioqueño atravesara momentos complicados por el frente frío que causó decenas de emergencias en varios municipios, la Gobernación de Antioquia anunció que se están destinando hasta 680 millones de pesos para la reactivación económica de San Juan de Urabá, Necoclí, Arboletes y Turbo.

Este objetivo también lo está ayudando a ejecutar el DAGRAN que avanza en la recuperación de las zonas costeras afectadas por las lluvias. Por ejemplo, las playas río Hobo y El Volcán, así como los lugares turísticos de Mi Remanso o El Pueblo en el municipio de Arboletes serán intervenidos con limpieza, remoción y regeneración de las playas.

Autoridades en el departamento insistieron que serán 3.1 kilómetros lineales de litoral intervenido, esto con el único propósito de restablecer las condiciones ambientales, paisajísticas y turísticas de las zonas costeras del Urabá antioqueño.

La directora del DAGRAN, Vanessa Paredes, manifestó que las labores también han incluido la sensibilización de las comunidades locales y prestadores de servicios turísticos sobre la importancia de los cuidados adecuados de los ecosistemas costeros.



"Hoy hacemos una apuesta muy importante para la limpieza y regeneración de plata con una inversión de alrededor de 680 millones de pesos que llevarán a que estos municipios puedan prepararse para recibir el turismo de Semana Santa, pero también reactivar sus actividades productivas y de servicios", indicó.

Además de las intervenciones físicas, la Gobernación de Antioquia también está articulando esfuerzos con las autoridades de Turbo en donde las condiciones son más difíciles y por lo que se está tratando de garantizar las acciones de recuperación de manera sostenible para reducir riesgos en Semana Santa, que es la fecha de mayor aglomeración en el primer semestre del año.