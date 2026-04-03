Avioneta se estrelló contra un restaurante y quedó en video: dejó cuatro muertos

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Un avión monomotor se estrelló este viernes sobre un restaurante en un municipio del estado brasileño de Rio Grande do Sul, provocando la muerte de las cuatro personas que viajaban a bordo, informaron fuentes oficiales.
El accidente ocurrió en horas de la mañana en Capão da Canoa, ciudad de la que había salido la aeronave con destino a São Paulo.
Según un comunicado del Cuerpo de Bomberos, el monomotor habría colisionado contra un poste al final de la pista de despegue antes de caer sobre el establecimiento, que estaba cerrado en ese momento.
🚨ASSISTA: Foi divulgado um vídeo que mostra o momento em que um avião de pequeno porte cai e explode em Capão da Canoa - Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/XV4O6SbeBI— CHOQUEI (@choquei) April 3, 2026
Las autoridades señalaron que los vecinos de las casas afectadas, localizadas en la avenida Valdomiro Cândido dos Reis, una zona residencial del municipio, fueron evacuados sin sufrir heridas.
Las víctimas fatales confirmadas son el piloto, una pareja y otra persona cuya identidad aún no ha sido determinada.
El aeronave, modelo Piper JetPROP DLX y fabricada en 1999, tenía una capacidad para seis asientos, pertenecía a la empresa Jetspeed Holding Ltda y tenía su situación de aeronavegabilidad regular, según las autoridades aeronáuticas.
El incendio fue controlado y las autoridades investigan las causas del accidente.
Na manhã desta sexta-feira (3), um acidente aéreo mobilizou equipes de emergência em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Um avião de pequeno porte caiu sobre um restaurante localizado em frente à pista de decolagem, provocando um incêndio de grandes proporções… pic.twitter.com/Ecv276L4Nl— Portal Roma News (@RomaNewsOficial) April 3, 2026
Publicidad