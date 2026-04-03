La poderosa oración de Viernes Santo para atraer prosperidad y bendiciones en 2026

El Viernes Santo, al menos en Colombia, es una de las fechas más significativas para muchas familias a lo largo del año. En este día se conmemoran la pasión y muerte de Jesucristo, por lo que suele convertirse en un espacio de reflexión, oración y recogimiento espiritual. Para muchos creyentes, también es un momento especial para poner ante Dios sus propósitos, agradecer y fortalecer su unión con la fe.

Por eso, año tras año, miles de feligreses aprovechan esta fecha para elevar plegarias por su hogar, su salud, su trabajo y sus proyectos. En medio de esa tradición espiritual, hay una oración en particular que suele ser compartida entre creyentes como una forma de pedir prosperidad, bendición y caminos abiertos para el 2026, especialmente en torno a las metas que muchas personas se propusieron desde finales del año pasado.



El significado del Viernes Santo en la vida de los creyentes

El Viernes Santo conmemora la pasión y crucifixión de Jesucristo, quien, según la fe cristiana, entregó su vida por los pecados de la humanidad. Para los creyentes, esta es una jornada de luto, respeto y profunda reflexión espiritual, por lo que muchas personas optan por no comer carne roja ni consumir alcohol como muestra de recogimiento, sacrificio y agradecimiento por este acto de amor del Hijo de Dios.

A diferencia de un día común dentro del calendario litúrgico, en esta fecha la Iglesia católica no celebra la eucaristía de la forma habitual. En su lugar, se lleva a cabo la Liturgia de la Pasión del Señor, una ceremonia especial centrada en la lectura de la Pasión, la adoración de la cruz y la oración.

Jesús después de la crucifixión Foto: Meta IA, referencia

¿Por qué es importante la oración el Viernes Santo?

La oración en Viernes Santo tiene un valor especial para los creyentes porque permite vivir esta fecha desde la introspección, la fe y el recogimiento espiritual. Más allá de las tradiciones religiosas, este día invita a recordar el sacrificio de Jesucristo y a hacer una pausa en medio de la rutina para reflexionar sobre la vida, el perdón, la gratitud y la esperanza.



Oración de Viernes Santo para atraer bendiciones y abundancia

“Amado arcángel Uriel, en este día de Venus, te invoco con profunda fe y devoción, para que tu luz radiante ilumine mi camino y me guíe hacia la prosperidad financiera.



Te ruego que abras las puertas de la abundancia y permitas que el flujo de dinero llegue a mi vida de forma inesperada y sorprendente. Que cada día sea una nueva oportunidad para recibir bendiciones materiales y alcanzar mis metas económicas.

Concédeme la sabiduría para administrar mis recursos con prudencia, discerniendo entre las inversiones rentables y los gastos innecesarios. Ayúdame a ser un buen mayordomo de las riquezas que me otorgas, y a compartirlas con los más necesitados.

Ilumina mi mente con ideas creativas e inspiradoras que me permitan generar nuevas fuentes de ingresos y multiplicar mis ganancias. Que mi trabajo sea próspero y fructífero, y que cada esfuerzo se vea recompensado con éxito y satisfacción.

Te pido que elimines de mi vida cualquier obstáculo que bloquee la llegada del dinero. Que las energías negativas se disipen y sean reemplazadas por la vibración de la abundancia y la prosperidad.

Confío plenamente en tu poder y misericordia, y sé que con tu ayuda lograré alcanzar la estabilidad financiera que tanto anhelo.

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Gracias, amado arcángel Uriel, por tu infinita bondad y por interceder ante Dios para que mis peticiones sean escuchadas.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.

A Jesús lo crucificaron el Viernes Santo Foto: Meta IA, referencia

Consejos para vivir el Viernes Santo en familia

El Viernes Santo no solo es una fecha para fortalecer la relación con Dios, sino también para compartir en familia y reforzar los lazos afectivos en un ambiente de respeto, fe y reflexión. En medio del ritmo acelerado de la vida diaria, esta jornada puede convertirse en una oportunidad valiosa para detenerse, conversar y dedicar tiempo de calidad a quienes más se quiere.

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Por eso, muchas familias aprovechan este día para realizar actividades sencillas, pero significativas, como almorzar juntos, ver una película o simplemente compartir un espacio de tranquilidad.