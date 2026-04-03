La poderosa oración de Viernes Santo para atraer prosperidad y bendiciones en 2026

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El Viernes Santo, al menos en Colombia, es una de las fechas más significativas para muchas familias a lo largo del año. En este día se conmemoran la pasión y muerte de Jesucristo, por lo que suele convertirse en un espacio de reflexión, oración y recogimiento espiritual. Para muchos creyentes, también es un momento especial para poner ante Dios sus propósitos, agradecer y fortalecer su unión con la fe.
Por eso, año tras año, miles de feligreses aprovechan esta fecha para elevar plegarias por su hogar, su salud, su trabajo y sus proyectos. En medio de esa tradición espiritual, hay una oración en particular que suele ser compartida entre creyentes como una forma de pedir prosperidad, bendición y caminos abiertos para el 2026, especialmente en torno a las metas que muchas personas se propusieron desde finales del año pasado.
El Viernes Santo conmemora la pasión y crucifixión de Jesucristo, quien, según la fe cristiana, entregó su vida por los pecados de la humanidad. Para los creyentes, esta es una jornada de luto, respeto y profunda reflexión espiritual, por lo que muchas personas optan por no comer carne roja ni consumir alcohol como muestra de recogimiento, sacrificio y agradecimiento por este acto de amor del Hijo de Dios.
A diferencia de un día común dentro del calendario litúrgico, en esta fecha la Iglesia católica no celebra la eucaristía de la forma habitual. En su lugar, se lleva a cabo la Liturgia de la Pasión del Señor, una ceremonia especial centrada en la lectura de la Pasión, la adoración de la cruz y la oración.
La oración en Viernes Santo tiene un valor especial para los creyentes porque permite vivir esta fecha desde la introspección, la fe y el recogimiento espiritual. Más allá de las tradiciones religiosas, este día invita a recordar el sacrificio de Jesucristo y a hacer una pausa en medio de la rutina para reflexionar sobre la vida, el perdón, la gratitud y la esperanza.
“Amado arcángel Uriel, en este día de Venus, te invoco con profunda fe y devoción, para que tu luz radiante ilumine mi camino y me guíe hacia la prosperidad financiera.
Te ruego que abras las puertas de la abundancia y permitas que el flujo de dinero llegue a mi vida de forma inesperada y sorprendente. Que cada día sea una nueva oportunidad para recibir bendiciones materiales y alcanzar mis metas económicas.
Concédeme la sabiduría para administrar mis recursos con prudencia, discerniendo entre las inversiones rentables y los gastos innecesarios. Ayúdame a ser un buen mayordomo de las riquezas que me otorgas, y a compartirlas con los más necesitados.
Ilumina mi mente con ideas creativas e inspiradoras que me permitan generar nuevas fuentes de ingresos y multiplicar mis ganancias. Que mi trabajo sea próspero y fructífero, y que cada esfuerzo se vea recompensado con éxito y satisfacción.
Te pido que elimines de mi vida cualquier obstáculo que bloquee la llegada del dinero. Que las energías negativas se disipen y sean reemplazadas por la vibración de la abundancia y la prosperidad.
Confío plenamente en tu poder y misericordia, y sé que con tu ayuda lograré alcanzar la estabilidad financiera que tanto anhelo.
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Gracias, amado arcángel Uriel, por tu infinita bondad y por interceder ante Dios para que mis peticiones sean escuchadas.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.
El Viernes Santo no solo es una fecha para fortalecer la relación con Dios, sino también para compartir en familia y reforzar los lazos afectivos en un ambiente de respeto, fe y reflexión. En medio del ritmo acelerado de la vida diaria, esta jornada puede convertirse en una oportunidad valiosa para detenerse, conversar y dedicar tiempo de calidad a quienes más se quiere.
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Por eso, muchas familias aprovechan este día para realizar actividades sencillas, pero significativas, como almorzar juntos, ver una película o simplemente compartir un espacio de tranquilidad.