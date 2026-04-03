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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / ¿Por qué Jesús murió en la cruz? La respuesta para entender el Viernes Santo

¿Por qué Jesús murió en la cruz? La respuesta para entender el Viernes Santo

Desde la fe cristiana, la muerte de Jesús no fue un hecho accidental ni simplemente histórico, sino un acto voluntario de entrega.

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