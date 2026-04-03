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Blu Radio  / Mundo  / Este es el significado oculto de la hora y edad de Jesús en el momento de morir

Este es el significado oculto de la hora y edad de Jesús en el momento de morir

En la cábala judía, los números poseen significados simbólicos profundos. El número 3, representa paz y totalidad. No son casuales las tres caídas camino al Gólgota o las tres negaciones de Pedro.

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