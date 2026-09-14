Anuncian reubicación del cementerio de Piojó, destruido por la ola invernal de 2022

La reconstrucción de Piojó, después de la tragedia que causó la ola invernal de 2022, todavía es una tarea pendiente en este municipio del Atlántico, donde decenas de viviendas y el cementerio colapsaron por un deslizamiento de tierras.

Para avanzar en la materia, la Gobernación de Atlántico anunció que ya están disponibles el lote, los diseños y la financiación necesaria para reubicar el camposanto, y que ahora la administración departamental iniciará el proceso de contratación para llevar a cabo la construcción del nuevo cementerio.

“Esta es una noticia que Piojó estaba esperando desde aquella tragedia de noviembre de 2022. Hoy tenemos el lote, los diseños y la financiación, y ahora vamos a iniciar el proceso de contratación para hacer realidad este nuevo lugar de memoria para las familias”, afirmó el gobernador Eduardo Verano.

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Los habitantes de Piojó destacan el anuncio, pues reconocen que ya no tienen ni dónde enterrar a sus muertos. Cada vez que alguien fallece, les toca improvisar para sepultarlo en las pocas tumbas que se mantienen en pie en este cementerio.

Sin embargo, los damnificados lamentan que, a punto de cumplirse cuatro años de la tragedia, aún no han recibido las viviendas que les prometió el anterior Gobierno. Mireya Alonso, una de las afectadas, cuenta que a muchos como ella les tocó reconstruir sus casas en la misma zona de riesgo ante el incumplimiento y, a raíz de eso, les quitaron los subsidios de arriendo.

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"Vamos a tener cuatro años de estar damnificados y tenemos más de dos años que nos quitaron los subsidios. Ahora es que estoy escuchando que van a reubicar el cementerio, pero de las casas no han dicho nada. Hemos luchado, hemos hecho, mejor dicho, hasta emprendimientos, lo que tenemos ha sido por nuestros propios medios, porque no recibimos ayuda de nadie", expresó Alonso.

El anterior Gobierno, durante varias visitas al municipio, anunció un proyecto de reasentamiento que prometía “la construcción de 249 casas en el menor tiempo posible para cumplir con las expectativas de la comunidad”; sin embargo, el mandato de Petro terminó sin una solución de vivienda para los afectados.