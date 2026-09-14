Educación y espacios bioclimáticos: así es el nuevo colegio de Villas de San Pablo

En el Villas de San Pablo, suroccidente de Barranquilla, sus habitantes tienen una nueva oportunidad para ampliar la formación de unos 960 estudiantes con la entrega de la Institución Educativa Distrital Julio Flores.

El nuevo colegio fue levantado sobre un lote de 12.000 metros cuadrados y cuenta con 6.490 metros cuadrados de área construida, distribuidos en bloques de uno y dos niveles.

La institución está diseñada para atender a estudiantes desde la primera infancia hasta la educación media.

Pero más allá de la infraestructura, el proyecto busca ofrecer a los estudiantes espacios adecuados para fortalecer sus conocimientos y desarrollar habilidades que serán claves para su futuro, como desarrollar competencias digitales, el aprendizaje del inglés, sumado al desarrollo de habilidades sociales y emocionales, todo con el propósito de preparar a los estudiantes para las nuevas exigencias del mercado laboral.



La construcción del colegio representa una inversión total de 16.670 millones de pesos, con aportes de la Fundación Pies Descalzos, la Fundación Santo Domingo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Alcaldía de Barranquilla, por eso a la entrega de la sede, acudió el propio presidente de colombia, Abelardo de la Espriella.

“Entre la Fundación Santo Domingo y la Fundación Pies Descalzos hicimos un aporte de más de 1.450 millones de pesos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hizo un aporte de más de 11.250 millones de pesos, y la Alcaldía de Barranquilla hizo un aporte de más de 3.900 millones de pesos. Es una institución que tiene centros de recursos, tiene laboratorios, laboratorios de tecnología e innovación, dos aulas polivalentes, tiene dos canchas deportivas, una de las cuales está cubierta por los temas de temperatura y es un alivio para los niños que ejercen este deporte”.

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Y es que, teniendo en cuenta las altas temperaturas que afectan a la región Caribe, desde la construcción de la institución se apostó por un diseño bioclimático, con salones que cuentan con buena ventilación. Además, fueron habilitadas zonas con microclimas para ayudar a los niños a sobrellevar las altas temperaturas.