Gobernadores del Caribe piden trato diferencial ante medida de ahorro de la Creg

La nueva estrategia implementada por la Creg, que trata de fomentar el ahorro de energía ante la llegada del fenómeno de El Niño, ha despertado solo rechazos desde la región Caribe, donde los mandatarios están exigiendo un trato diferencial por las altas temperaturas que azotan este territorio en comparación con el resto del país.

En el Atlántico, este miércoles se pronunciaron el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador Eduardo Verano durante su llegada al encuentro nacional de personeros. De acuerdo con el mandatario distrital, la implementación de estos cobros adicionales por subir el consumo es un duro golpe para los ciudadanos, y alega que hasta pone en “peligro a los abuelitos”.

“Muy difícil, y sobre todo cobrar más. Yo pienso que tienen que mirarse con ojos diferenciadores porque imaginen nosotros con sensaciones térmicas de 50 grados, ¿cómo no prendes un abanico? Hasta la salud de un abuelito está corriendo riesgo. Tengo certeza de que el Gobierno va a revisar eso”, dijo a Blu Radio.

Por su parte, Verano asegura que la resolución está “totalmente fuera de contexto”. En sus palabras, defendió que hay lugares como Bogotá en los que según él hasta se puede vivir sin ventiladores, lo que “es imposible para nosotros”.



“Creo que está totalmente fuera de contexto. No aciertan. Si lo que quieren es incentivar el ahorro, tienen que tener en cuenta también las condiciones climáticas y las diferencias que hay en las regiones. No son iguales y no se pueden medir con el mismo rasero”, dijo inicialmente.

“Las temperaturas que hay en nuestro terruño son totalmente diferentes a lo que se puede estar viviendo en Bogotá. Una persona para vivir allá no necesita ni siquiera un abanico y aquí es casi imposible. El aire acondicionado es lo que más consume. Obviamente que no podríamos estar de acuerdo”, agregó.

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Con la misma vehemencia, la iniciativa fue rechazada por la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, ya que para ella tampoco se está teniendo en cuenta que el Caribe aporta el 92% de la subnormalidad en el país y que desde hace tres décadas no se llevan a cabo los planes de inversión para el sistema eléctrico. Por eso, pedirá una mesa con la Creg junto con el resto de gobernadores para hablar del tema.

“Proyectaremos un documento, que le pediré a los gobernadores del Caribe colombiano nos acompañen con la firma, para pedir una mesa al interior de la Comisión Reguladora, liderado por supuesto por la ministra de Energía y con una invitación al señor Procurador porque sin el ánimo de ser pesimista, veo venir un tiempo muy complejo frente a la prestación del servicio en mi territorio y eso con los antecedentes que tenemos en lo que nos estará derivando es en un estallido social y agudiza, por supuesto, el tema del fenómeno de El Niño”, fueron sus palabras.

Sanjuan fue clara en que no está pidiendo que “nos abaraten el costo de la tarifa”, sino que se acepte que “a nosotros nos pesa es el del consumo”.