Bus escolar se accidentó en Sucre: el conductor y una menor fallecieron; más de 30 heridos

Un aparatoso accidente de tránsito en el municipio de Morroa, Sucre, dejó hasta el momento dos personas muertas, entre ellas el conductor de un bus de servicio escolar, cuyo nombre es Edwin José Oliveros, de 48 años, y una niña de solo 14 años de edad. El siniestro ocurrió en una zona rural de este municipio de los Montes de María.

De acuerdo con la información preliminar, el bus escolar chocó contra una volqueta, provocando graves daños materiales en ambos vehículos. Tras el impacto, organismos de emergencia y autoridades atendieron la situación y trasladaron a los heridos a centros asistenciales.

El accidente dejó cerca de 32 estudiantes de la Institución Educativa Cristóbal Colón heridos, varios de ellos con lesiones de consideración. Entre los afectados hay dos menores que permanecen en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Tanto el conductor de la volqueta, como cuatro de los estudiantes resultaron ilesos. Sin embargo, el impacto fue tan fuerte, que decenas de habitantes de la zona rodearon la escena para intentar rescatar a los afectados.

La mayoría de adolescentes fueron trasladados hacia el centro de salud municipal en motocicletas, mientras que tiempo después hizo presencia en el lugar la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos municipal, con el fin de iniciar las investigaciones correspondientes.



Debido a la alta cantidad de pacientes, 27 estudiantes fueron remitidos hacia la clínica La Concepción de Sincelejo, entre esos los dos de gravedad, y cuatro más permanecen en la clínica del municipio de Corozal.

Ambos vehículos sufrieron serios daños materiales y una de las primeras hipótesis que se maneja hasta el momento es que uno de los dos automotores pudo haber tenido fallas en sus frenos.

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El bus de servicio escolar transportaba a 36 personas: 33 de ellos menores de edad, dos mayores de edad y uno más que era el conductor del mismo. Su destino final, al parecer, era Morroa ya que si bien los alumnos hacen parte del colegio Cristóbal Colón, la sede en la que dictan las clases está ubicada en un corregimiento llamado El Yeso, ubicado a una distancia aproximada de solo 10 kilómetros.