Denuncian atroz maltrato a niño de 7 años: “Le pegaban con piedras y lo quemaban”

Los múltiples moretones y golpes en su boca, espalda, manos y pies alertaron a los abuelos de un niño de tan solo 7 años, quien estaría siendo víctima de maltrato y violencia recurrente, según la denuncia, por parte de su propia madre y la pareja de esta.

La historia, que ha conmocionado a la familia paterna del menor y al personal de la salud que le brindó atención en la clínica Casa del Niño, en Cartagena, se conoció cuando el menor fue trasladado desde Barranquilla, donde convive con su mamá, a la capital de Bolívar para que visitara a sus abuelos. Fue allí cuando descubrieron las lesiones que retrataban el horror que estaría viviendo este pequeño en su propia casa.

“El niño al principio no quería decir nada, tenía esparadrapo en la boca para tapar una herida y llegó con gorra, tapabocas y con un suéter con mangas largas, pero cuando vimos lo que tenía en la boca y empezamos a revisarlo, le encontramos golpes y lesiones en todo su cuerpo. En el momento de ingresarlo a la clínica, lo recibe Psicología, y todos los profesionales, y es cuando el niño manifiesta todo lo que le hacían. El niño llegó a Cartagena con fractura en el cráneo, le arrancaban las uñas, le daban con piedras en los pies, lo quemaban con cigarrillos en las manos”, describió una tía paterna del pequeño, quien permanece hospitalizado en la Casa del Niño desde el pasado lunes 7 de septiembre.

Sin embargo, las agresiones en contra del niño no llegaron hasta allí. De acuerdo con la denuncia de la familia paterna, el menor presenta graves lesiones en sus genitales que requieren una intervención quirúrgica y, además, era dejado por horas fuera de la casa y bajo la lluvia como una especie de castigo.



“Es algo terrible que a uno no le cabe en la cabeza (…) ¿Cómo una mamá ha podido hacer algo tan atroz con su hijo? Por eso nosotros estamos pidiendo es justicia por el niño, que ellas, donde estén, paguen por lo que hicieron, porque esto no puede quedar impune, y llegaremos a las instancias que sean necesarias”, aseguró.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena informó que, una vez fue alertada sobre la denuncia, se dio apertura a una noticia criminal en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para investigar y judicializar a los responsables del hecho.

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“Los primeros reportes médicos describen herida de labios y de la cavidad bucal y otros signos de maltrato. Luego de ser valorado por especialistas, se dictaminan lesiones a nivel facial y traumas en manos y genitales. Es de resaltar que el niño manifiesta que su mamá y la mujer que actualmente es la compañera sentimental de la mamá, en repetidas ocasiones lo agredieron”, precisaron en su informe.

Asimismo, la Comisaría de Familia Permanente explicó que un equipo interdisciplinario fue trasladado al centro hospitalario, donde se identificó que el menor había sido víctima de maltrato infantil.

“La Comisaría de Familia apertura el proceso administrativo de restablecimiento de derechos y adoptó las medidas de protección y restablecimiento correspondientes, de conformidad con las Leyes 1098 de 2006 y 2126 de 2021”.

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En medio de su denuncia, la familia alertó que otros dos menores, de 11 y 13 años, también hijos de la mujer, igualmente habrían sufrido maltratos.