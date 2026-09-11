Cuarto día de racionamiento en Medellín: ahorro sigue por debajo de la meta

El más reciente balance de EPM revela un panorama desigual en los embalses. En el sistema Piedras Blancas, el ahorro promedio por hogar fue de 78 litros, quedando cerca de la meta establecida de 92 litros.

Sin embargo, la situación es crítica en el embalse La Fe, que abastece a municipios del sur como Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas y el sur de Medellín, donde apenas se ahorraron dos litros por vivienda, muy lejos de los 70 litros esperados.

El mayor motivo de alarma se registra en el embalse de Río Grande, que surte a Bello, Copacabana, Girardota y a los sectores occidental y noroccidental de Medellín: lejos de disminuir el gasto, los hogares aumentaron el consumo en 11 litros adicionales por vivienda en plena temporada de sequía y alertas por el Fenómeno de El Niño.

Ante el incumplimiento de las metas globales, John Maya, gerente de EPM confirmó que los cortes de agua nocturnos se mantienen de manera indefinida. Las suspensiones operan dia por medio, entre las 8:00 de la noche y las 4:00 de la mañana, con la advertencia de que, si no se refuerza el ahorro, los racionamientos podrían ampliarse a más horas y extenderse a otros sectores de la ciudad.



"Vea comunidad, estamos esperando que usted tome conciencia y que efectivamente se presente ese ahorro. Cada semana vamos haciendo el balance. Si la respuesta que da la comunidad no es buena pues ya tomaríamos unas decisiones más drásticas", afirmó Maya.

Para este viernes, las interrupciones del esquema 1 impactan a barrios como Manrique Oriental y Santa Inés (Comuna 3); Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas (Comuna 8); Alejandro Echavarría y Caicedo (Comuna 9); y Los Ángeles y Boston (Comuna 10, centro de Medellín).