Literatura, deporte y diseño: estos son los eventos que tendrá Antioquia este fin de semana

Literatura, deporte y diseño, hacen parte de la agenda cultural para este fin de semana en Antioquia, que tendrá su centro con eventos durante los tres días en Medellín.

El evento central en la capital antioqueña será el inicio de la Fiesta del Libro y la Cultura, que arranca desde hoy en el Jardín Botánico y la zona norte de Medellín, con cerca de 800 actividades gratuitas, como detalló el subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio, Róbinson Meneses Hoyos.

"Alrededor de 800 actividades de promoción de lectura, actividades culturales. Vamos a tener también el cuentico amarillo con 40,000 ejemplares distribuidos durante los diferentes días de fiesta del libro", señaló Meneses.

En el Oriente, Llanogrande recibirá el 'Nico Open' de golf, un torneo que en su cuarta edición reunirá a jugadores de 19 países, entre ellos Estados Unidos, Chile, Puerto Rico y Nicaragua, de entre 12 y 19 años.



Andrés Eschavarría, uno de los organizadores del evento deportivo, resaltó la evolución que ha tenido esta competencia: "Tuvimos 13 países en la versión inaugural y ahora vamos a tener más de 20 países este año. Es un orgullo que las federaciones y las academias manden a sus mejores jugadores a participar. Esto ha llamado la atención de los coaches que este año van a estar muy pendientes del torneo", detalló

Finalmente, Medellín tendrá hasta mañana, en Plaza Mayor, la edición 13 de la Feria De Diseño Medellín, donde se reunirán casi 300 marcas con propuestas de arquitectura, iluminación, entre otros.