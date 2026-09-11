Medellín será sede de Movilia 2.0, el congreso internacional sobre movilidad sostenible

Expertos internacionales, académicos y representantes del sector público y privado se darán cita en Medellín para responder la pregunta de cómo mejorar la movilidad en la capital antioqueña, en la segunda edición de Movilia, el Congreso Internacional de Movilidad.

El evento, organizado por la Universidad Pontificia Bolivariana y el Metro de Medellín, se llevará a cabo del 16 al 18 de septiembre de 2026 en el Centro de Eventos Fórum de la UPB.

Durante tres días de programación, el congreso reunirá a mandatarios, investigadores, agencias de cooperación y operadores de transporte para explorar los avances y retos de los sistemas masivos nacionales e internacionales.

La agenda académica se centrará en tres ejes temáticos clave: movilidad para la equidad, la inclusión y el acceso a oportunidades; digitalización y experiencia del usuario; e infraestructura innovadora para conectar territorios.



De acuerdo con Tomás Elejalde, gerente del Metro, la jornada concluirá con una visita técnica por la red de Medellín para conocer de primera mano el impacto del sistema en la transformación urbana y social de la región.

Publicidad

"Para resumir el objetivo central de esta versión 2.0 del Congreso de Movilidad en una sola palabra, esa palabra es alianzas. Se trata de unir esfuerzos para lograr mayor eficiencia en la movilidad sostenible y generar un impacto social mucho más abarcador en los territorios. La iniciativa busca recordar que la movilidad sostenible tiene como fin último el bienestar del ser humano, ubicando a la ciudadanía en el centro de las decisiones y proyectos", afirmó Elejalde.

Tras una primera edición que reunió a más de 700 asistentes y consolidó una veintena de paneles especializados, este encuentro busca promover alianzas estratégicas y proyectos orientados a lograr sistemas de transporte más eficientes, inclusivos y sostenibles.