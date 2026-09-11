En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sismo
11S
Glifosato
Juliana Guerrero
James a Nacional

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Medellín será sede de Movilia 2.0, el congreso internacional sobre movilidad sostenible

Medellín será sede de Movilia 2.0, el congreso internacional sobre movilidad sostenible

La capital antioqueña reunirá a expertos nacionales e internacionales para definir las nuevas estrategias del transporte limpio y sostenible.

movilia 2.0
Congreso de Movilidad en Medellín.
Foto: Metro de Medellín
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

Expertos internacionales, académicos y representantes del sector público y privado se darán cita en Medellín para responder la pregunta de cómo mejorar la movilidad en la capital antioqueña, en la segunda edición de Movilia, el Congreso Internacional de Movilidad.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El evento, organizado por la Universidad Pontificia Bolivariana y el Metro de Medellín, se llevará a cabo del 16 al 18 de septiembre de 2026 en el Centro de Eventos Fórum de la UPB.

Últimas noticias

Agua en Medellín
Antioquia

Cuarto día de racionamiento en Medellín: ahorro sigue por debajo de la meta

festival-del-libro-infantil.jpg
Antioquia

Literatura, deporte y diseño: estos son los eventos que tendrá Antioquia este fin de semana

Durante tres días de programación, el congreso reunirá a mandatarios, investigadores, agencias de cooperación y operadores de transporte para explorar los avances y retos de los sistemas masivos nacionales e internacionales.

La agenda académica se centrará en tres ejes temáticos clave: movilidad para la equidad, la inclusión y el acceso a oportunidades; digitalización y experiencia del usuario; e infraestructura innovadora para conectar territorios.

Lea también:

Agua en Medellín
Antioquia

Cuarto día de racionamiento en Medellín: ahorro sigue por debajo de la meta

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

De acuerdo con Tomás Elejalde, gerente del Metro, la jornada concluirá con una visita técnica por la red de Medellín para conocer de primera mano el impacto del sistema en la transformación urbana y social de la región.

Publicidad

"Para resumir el objetivo central de esta versión 2.0 del Congreso de Movilidad en una sola palabra, esa palabra es alianzas. Se trata de unir esfuerzos para lograr mayor eficiencia en la movilidad sostenible y generar un impacto social mucho más abarcador en los territorios. La iniciativa busca recordar que la movilidad sostenible tiene como fin último el bienestar del ser humano, ubicando a la ciudadanía en el centro de las decisiones y proyectos", afirmó Elejalde.

Tras una primera edición que reunió a más de 700 asistentes y consolidó una veintena de paneles especializados, este encuentro busca promover alianzas estratégicas y proyectos orientados a lograr sistemas de transporte más eficientes, inclusivos y sostenibles.

Relacionados

Medellín

Movilidad

Metro de Medellín

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad