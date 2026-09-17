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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Aumenta a $100 millones la recompensa por responsables del ataque con drones en Candelaria

Aumenta a $100 millones la recompensa por responsables del ataque con drones en Candelaria

De acuerdo con los primeros indicios que manejan las autoridades, detrás de esta acción estarían integrantes de disidencias de las Farc hipótesis que continúa siendo materia de investigación por parte de los organismos de seguridad.

Candelaria anuncia millonaria recompensa tras ataque contra radar.
Candelaria anuncia millonaria recompensa tras ataque contra radar.
Alcaldía de Candelaria, Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

Luego del ataque con drones registrado contra un radar de la Aeronáutica Civil en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y definir nuevas medidas de seguridad en la zona.

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En la reunión participaron representantes de la Alcaldía de Candelaria y la Gobernación del Valle, junto con las autoridades de Policía y Ejército. Como resultado del encuentro, se determinó aumentar hasta $100 millones de pesos la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque.

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De acuerdo con los primeros indicios que manejan las autoridades, detrás de esta acción estarían integrantes de disidencias de las Farc, hipótesis que continúa siendo materia de investigación por parte de los organismos de seguridad.

"La Jaime Martínez o la Adán izquierdo, esa es la hipótesis que se tiene. Nosotros dimos una recompensa de hasta 50 millones de pesos, pero tenemos que aumentarla a 100 millones de pesos, porque necesitamos que rápidamente sepamos quiénes son, porque es que no atentaron contra cualquiera, atentaron contra la seguridad aérea nacional, y eso es muy importante", dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.

Entre tanto, se mantiene el refuerzo de la presencia de la Policía y el Ejército Nacional en Candelaria, con patrullajes, puestos de control y el acompañamiento de grupos de operaciones especiales, como parte de las medidas adoptadas para fortalecer la seguridad y prevenir nuevos hechos.

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Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar información que contribuya al esclarecimiento del ataque y a la captura de los responsables.

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