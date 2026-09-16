Atacan con drones radar de la Aeronáutica Civil en Candelaria, Valle

En la mañana de este miércoles se registró un ataque con drones contra el radar 3D de la Aeronáutica Civil, ubicada en el corregimiento de El Carmelo, zona rural de Candelaria, Valle del Cauca.

La comunidad de la zona reportó haber escuchado por lo menos tres explosiones en la zona y, al verificar lo que estaba sucediendo, evidenciaron que los explosivos estaban dirigidos contra esta estructura.

El radar había sido instalado en el año 2025, y pretendía apoyar la vigilancia aérea de las operaciones aéreas y detectar aeronaves clandestinas.

Según testigos, ese radar fue el blanco del ataque.



“Atención, la guerrilla está atacando con drones las antenas”, expresó con angustia un habitante de la zona.

La comunidad de El Carmelo tuvo que buscar refugio en viviendas y en lugares seguros mientras pasaba el ataque. El ataque se registró a pocos kilómetros de Cali.

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