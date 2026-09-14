Capturan a alias Trompón, integrante del ELN señalado de ataques con drones en Guamalito

La Policía Nacional confirmó la captura de alias Trompón, señalado como presunto integrante del ELN y explosivista de esta estructura armada, durante el despliegue de seguridad que adelantan las autoridades en el corregimiento de Guamalito, jurisdicción de El Carmen, Norte de Santander.

De acuerdo con la información entregada por la institución, el capturado también sería operador de drones utilizados para ejecutar diferentes ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en este sector del departamento.

Ataque a subestación de Policía en el corregimiento de Guamalito en El Carmen Norte de Santander. Fotos: suministradas

Durante la acción operativa, además de la captura, las autoridades reportaron la incautación de material explosivo, en momentos en que la Policía retomó su presencia en el corregimiento con cerca de 150 uniformados de los comandos especiales.

El operativo fue liderado por el mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe Nacional del Servicio de Policía, quien aseguró que la institución diseñó una estrategia especial para recuperar el control de este punto de Norte de Santander y garantizar la seguridad de sus habitantes.



La captura se produce después de una semana de ataques contra la Fuerza Pública que dejaron como principal afectación la destrucción total de la subestación de Policía de Guamalito.

Según la información suministrada por las autoridades, los ataques fueron ejecutados mediante drones cargados con explosivos y posteriormente se activaron cargas explosivas contra la infraestructura que había quedado afectada.

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Ante el riesgo para los uniformados, 20 integrantes de la Policía tuvieron que ser evacuados vía aérea. La salida de los policías generó preocupación entre habitantes y líderes de la zona, quienes manifestaron sentirse desprotegidos frente a la presencia de los grupos armados.

Estación de Policía de Guamalito Foto: captura de pantalla

En respuesta a esta situación, el Gobierno Nacional anunció la recuperación de la subestación y el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública en el corregimiento. El retorno se realiza con un despliegue de aproximadamente 150 policías, mientras avanzan las labores para reconstruir la infraestructura afectada.

El general Alarcón mencionó, entre otros, a alias El Zorro, Mario, Arístides y Los Mellos, y señaló que existe una recompensa cercana a los 300 millones de pesos por información que permita avanzar en la ubicación de integrantes de esta organización. “Venimos detrás de ellos, vamos por ellos y continuaremos aquí”, aseguró.